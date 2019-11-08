Новости

Стало известно, как употребление кофе влияет на риск появления рака 07:40
Ученые рассказали, при каких симптомах надо есть больше яиц и капусты 07:29
В Тынде капитально отремонтируют городскую больницу 07:15
В Свердловской области опрокинулся бензовоз с 16 тоннами топлива 07:11
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза 07:04
В Элисте один человек погиб при хлопке газа в жилом доме 07:01
В Забайкалье задержали организованную группу "черных лесорубов" 06:52
Франция позовет Россию помогать восстанавливать Нотр-Дам 06:39
Российские вертолеты присоединятся к ежедневному патрулированию Сирии 06:24
СМИ: Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг может баллотироваться в президенты США 06:10
Бывший глава Бразилии Лула да Силва получил шанс выйти на свободу 06:04
В ДТП на Ставрополье пострадали пять взрослых и семеро детей 05:36
Землетрясение на северо-западе Ирана унесло жизни четырех человек 05:33
Трамп ответил на решение суда о выплате двух миллионов долларов 05:21
Посол РФ отметил нежелание Запада признать укрепление позиций Москвы 04:48
Названы самые продаваемые кроссоверы России в октябре 04:40
В Комсомольске при пожаре в десятиэтажке погибли двое 04:38
Комитет ГА ООН поддержал резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма 04:24
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель 04:04
Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО 03:52
Торгпред Украины обвинил Польшу в "экономическом геноциде" 03:49
В Якутии пилота отстранили от полетов после передачи штурвала девушке 03:47
В Приморье умер прославившийся дружбой с тигром Амуром козел Тимур 03:44
Суд обязал Трампа выплатить два миллиона долларов по иску к его организациям 03:03
Власти Мексики перехватили грузовик со ста мигрантами в кузове 03:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
08.11.2019 07:29
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, при каких симптомах надо есть больше яиц и капусты

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Китая считают, что присутствие определенных продуктов в рационе способно увеличить количество полезных бактерий кишечника и уменьшить симптомы тревожного расстройства - снять раздражительность, усталость, появление страхов, странные боли в голове, животе, мышцах и так далее.

Фото: iStock
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

В частности, рекомендуется включить в рацион продукты с пробиотиками - кефир, натуральный йогурт, квашеную капусту. Кроме того, при повышенной тревожности рекомендуется пища с высоким содержанием цинка. Например, яичные желтки.

Также было зафиксировано, что диета с низким содержанием магния провоцируют появление чувства беспокойства. Хорошими источниками магния являются шпинат, бобовые, семена, цельные зерна и орехи.

Еще одна группа продуктов включает богатую антиоксидантами пищу. Речь о яблоках, капусте, сливах и специях - куркуме и имбире.

Алкоголь, кофеин, недостаток воды, плохое питание усугубляют симптомы тревожного расстройства.

Общество Здоровье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Макрон посоветовал Европе пересмотреть отношения с Россией
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО