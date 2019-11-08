Ученые рассказали, при каких симптомах надо есть больше яиц и капусты

Исследователи из Китая считают, что присутствие определенных продуктов в рационе способно увеличить количество полезных бактерий кишечника и уменьшить симптомы тревожного расстройства - снять раздражительность, усталость, появление страхов, странные боли в голове, животе, мышцах и так далее.

В частности, рекомендуется включить в рацион продукты с пробиотиками - кефир, натуральный йогурт, квашеную капусту. Кроме того, при повышенной тревожности рекомендуется пища с высоким содержанием цинка. Например, яичные желтки.

Также было зафиксировано, что диета с низким содержанием магния провоцируют появление чувства беспокойства. Хорошими источниками магния являются шпинат, бобовые, семена, цельные зерна и орехи.

Еще одна группа продуктов включает богатую антиоксидантами пищу. Речь о яблоках, капусте, сливах и специях - куркуме и имбире.

Алкоголь, кофеин, недостаток воды, плохое питание усугубляют симптомы тревожного расстройства.