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08.11.2019 22:19
Рубрика: В мире

В ДНР осудили желание Киева направить полицию на участки разведения

В руководстве ДНР жестко прореагировали на заявление временного поверенного в делах США на Украине Вильяма Тейлора о возможности захода на участки разведения сил в Донбассе украинской полиции. Такое решение, считают в МИД ДНР, противоречит минским соглашениям.

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"Заявление господина Тейлора о том, что после возобновления разведения сил и средств на пилотных участках туда смогут зайти представители полиции и национальной гвардии Украины противоречит не только рамочному решению, но и комплексу мер, и вообще всем достигнутым в Минске договоренностям", - передает РИА Новости комментарий полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, главы МИД ДНР Натальи Никоноровой.

При этом она подчеркнула, что суть минского процесса - в разведении сил сторон конфликта для деэскалации ситуации.

"Если на разведенную территорию зайдут представители силовых структур Украины, то смысл разведения попросту исчезает, - напомнила глава МИД провозглашенной республики. - Напряженность на данных участках останется прежней, изменится разве что название вооруженных формирований и униформа их представителей".

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
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