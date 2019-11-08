В Иране выросло число погибших в результате землетрясения

Жертвами землетрясения на северо-западе Ирана к настоящему моменту стали шесть человек, еще 312 получили травмы различной тяжести, сообщило информагентство Tasnim.

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано ночью в пятницу в иранской провинции Восточный Азербайджан. Его эпицентр находился в 118 км к западу от города Тебриз, очаг залегал на глубине десять километров.

По данным агентства, в результате стихии повреждения получили более 400 жилых построек. В настоящее время на месте разрушений работают спасатели и представители Организации Красного полумесяца.

Местные власти не исключают, что число жертв стихии может возрасти.

Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в западной провинции Керманшах пострадали около 800 человек.