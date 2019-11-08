В Италии объявили лауреатов фестиваля "Русский Рим-2019"

В рамках торжественной церемонии в легендарном римском Палаццо Поли объявлены лауреаты третьего международного культурного фестиваля "Русский Рим". Наградой отмечены выдающиеся деятели культуры, чья деятельность популяризирует русскую культуру за рубежом. Из разных стран мира на мероприятие приехали неравнодушные к русской культуре творческие и общественные деятели.

Именно здесь, почти 200 лет назад, княгиня Зинаида Волконская проводила первые русские литературно-музыкальные вечера. На них собирались яркие представители русской и европейской интеллигенции, художники, писатели, музыканты.

"Отрадно, что официальная повестка дня наших двусторонних отношений дополняется частными инициативами, среди которых фестиваль "Русский Рим". Его проведение в залах Палаццо Поли, где в свое время Зинаида Волконская собирала "русские салоны", становится хорошей традицией", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Итальянской Республике и в Республике Сан‑Марино по совместительству Сергей Разов.

"Культура всегда была и остается привилегированной сферой итало-российских отношений. Наше сотрудничество в этой области, основанное на многовековой традиции, богатой взаимными пересечениями, предоставляет множество общих тем для диалога. В этом взаимном влиянии выражается то особое духовное или даже избирательное сродство, то взаимопонимание, которое всегда объединяло наши народы. Я с большим удовольствием приветствую фестиваль "Русский Рим", призванный отметить заслуги самых достойных деятелей в области продвижения итальянской культуры в России и российской культуры в Италии, и желаю больших успехов этому мероприятию, являющему собой еще один пример необыкновенного богатства культурных связей наших стран", - сказал первый Советник посла Италии в Москве Вальтер Феррара.

"Русская культура является уважаемым и признанным центром для объединения мировой интеллигенции, людей искусства, выстраивания диалога в гуманитарной международной сфере. На данный момент география амбассадоров фестиваля "Русский Рим" растет. Кроме стран Европы - Италия, Франция, Англия, Германия, Бельгия, Чехия и другие, в проект включаются деятели культуры из Индии, Америки, Австралии", - подчеркнул президент фестиваля Владимир Торин.

Наградой "Русский Рим" отмечены лауреаты, чье творчество славит русскую культуру за рубежом. Наградную статуэтку для лауреатов фестиваля специально разработал известный скульптор, народный художник России Александр Рукавишников.

В номинации "Музыка" отмечена российская оперная певица, солистка московского театра "Новая опера" Светлана Касьян. Светлана стала первой оперной певицей - кавалером ("дамой") ордена Святого Сильвестра за всю историю Ватикана.

Лауреатом в номинации "Литература" стал русский писатель и сценарист, историк, кандидат исторических наук, автор детективных и исторических романов Леонид Юзефович. Книги писателя переведены на немецкий, итальянский, французский, польский, испанский языки.

Джулиан Генри Лоуэнфельд, американский поэт, драматург, композитор и переводчик, стал победителем в номинации "Переводческая деятельность". Лоуэнфельд считается одним из лучших в мире переводчиков произведений А.С. Пушкина на английский язык. Автор одной из пяти изданных в США английских редакций "Евгения Онегина".

Директор Музеев Ватикана, первая женщина за многовековую историю существования папской коллекции искусств, Барбара Ятта награждена в номинации "Изобразительное искусство". В 2018 г. был реализован беспрецедентный проект: в Третьяковской галерее были представлены "Шедевры Пинакотеки Ватикана", а в музеях Ватикана - уникальная экспозиция Третьяковки "Русский путь. От Дионисия до Малевича".

Лауреатом в номинации "Театральное искусство" стал продюсер и одна из самых влиятельных фигур в мире балета Даниеле Чиприани. Даниеле создал молодую труппу танцоров из выпускников римской школы и школы театра "Ла Скала". С успехом занимается организацией на национальном и европейском уровне эксклюзивных балетных спектаклей и наиболее крупных событий в мире танца, например, о Рудольфе Нурееве.

Также были вручены дипломы номинантов в области "Театрального искусства" ведущему солисту балетной трупы Большого театра Якопо Тисси и основателю единственной школы русского балета в Индии Апекше Бхаттачария.

В этом году в программе Фестиваля появилась новая номинация - "Меценатство". Победителем стал благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова. Фонд выступает за сохранение и приумножение культурного наследия России, поддержку научного и спортивного потенциала страны, формирование инклюзивной социокультурной среды. В 2018 г. при поддержке фонда в музеях Ватикана прошла уникальная выставка Третьяковской галереи "Русский путь. От Дионисия до Малевича". Осенью 2019 г. пройдет мировая премьера фильма выдающегося российского режиссера А. Кончаловского "Грех", который создан при финансовой поддержке фонда.

Специальный приз Фестиваля посвящен сорокалетию фильма "Сталкер" режиссёра Андрея Тарковского. Награду получил популяризатор творчества гениального отца, глава Фонда Тарковского во Флоренции, Андрей Тарковский.

В рамках Фестиваля была вручена памятная медаль вдове Алексея Букалова, Галине. Выдающийся журналист, дипломат, пушкинист, Алексей Михайлович внес неоценимый вклад в продвижение русской культуры.

Организаторы подготовили для гостей интересную и насыщенную программу. На церемонии вручения выступили пианистка Елена Бурова, оперная певица Светлана Касьян, дуэт Газзана (Наташа Газзана - скрипка и Рафаелла Газзана - пианино). Кульминацией вечера стал балетный перформанс от маэстро Даниеле Чиприани.