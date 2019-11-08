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08.11.2019 06:34
Рубрика: В мире

В Южной Корее стартует чемпионат мира по самбо

Текст: Олег Кирьянов (Сеул - Чхончжу)
Южная Корея удостоилась чести стать первой в Азии страной, которая примет у себя чемпионат мира по самбо. Торжественная церемония открытия главного спортивного состязания года в области самбо начнется сегодня в 17.00 (11.00 мск) в спорткомплексе "Соку" города Чхончжу, что в 120 километрах к югу от Сеула. Именно этот город принимает у себя чемпионат мира.
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Как сообщили местные СМИ, ЧМ-2019 станет самым представительным за всю историю. Бороться за звание лучших самбистов мира будут около 1,5 тысячи спортсменов из 105 стран мира. Без преувеличения можно сказать, что в Чхончжу собралась вся элита мирового самбо. Освещать чемпионат будут 70 ведущих телеканалов мира. Всего же будут разыграны 27 комплектов наград - по девять в мужском, женском разрядах и в боевом самбо.

Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной по самбо рассказал о предстоящем ЧМ в Корее

Сборная Российской Федерации накануне прибыла в Чхончжу. В интервью "Российской газете" главный тренер Дмитрий Трошкин сказал, что первые впечатления от организации хорошие. "Город приятный, отель хороший", - сказал наставник нашей команды. Он признал, что международная конкуренция в этом виде спорта в последние годы существенно обострилась и сложно говорить о полном доминировании россиян. "Если возьмем по четыре "золота" в каждом виде, будет очень хороший результат. Для этого придется как следует выложиться, попотеть, постараться", - так определил он медальные планы сборной России на этот чемпионат.

Отрадно, что самбо продолжает завоевывать международные признание и популярность. И Южная Корея - наглядный тому пример. Еще в 2003 году в этой стране не было ни федерации самбо, ни одного официального самбиста. Сейчас же в Стране утренней свежести зарегистрировано более 500 спортсменов, среди которых есть и призеры мировых первенств. Не исключено, что родные стены помогут корейцам и они получат своего первого чемпиона-самбиста. В любом случае самбо пользуется все большим признанием в Корее и во многом заслуга здесь президента Федерации самбо Республики Корея Мун Чжон Гыма, который 16 лет назад решил познакомить свою страну с этим спортом и получил большую поддержку со стороны Международной Федерации Самбо ФИАС.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Стоит также отметить, что Мун лично знаком с президентом России Владимиром Путиным, который сам является почетным президентом ФИАС. Корейцы до сих пор вспоминают, как российский лидер в 2013 году во время визита в Сеул остановил кортеж и вышел из машины, чтобы пожать руку Мун Чжон Гыму и поговорить с ним.

В интервью местным СМИ Мун, комментируя планирующееся открытие ЧМ в Южной Корее, отметил, что это мероприятие позволит придать еще больший импульс развитию самбо в Стране утренней свежести. Мун, как и все остальные спортсмены-самбисты и любители этого вида спорта, искренне надеются, что самбо в итоге войдет в официальную программу Олимпийских игр. "Самбо борется за то, чтобы быть в официальной программе Олимпиады-2024 в Париже… Мы очень надеемся, что этот чемпионат, который впервые проводится в Азии, позволит значительно продвинуться в нужном направлении", - сказал Мун.

Чемпионат мира по самбо 2019 года в Чхончжу продлится три дня и завершится 10 ноября.

В мире Восточная Азия Южная Корея Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды
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