В Кремле опровергли планы усилить ответственность за врачебные ошибки

Ответственность врачей за ошибки ужесточена не будет. Об этом заявили в Кремле, комментируя возникшие на этот счет дискуссии.

"Там явно было совершенно выдернуто из контекста, - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Не идет речь о линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки. Это не так, и следует из слов президента, которые можно перечитать на сайте".

"Президент говорил исключительно о необходимости ответственности за врачебные ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности - только об этом", - уточнил представитель Кремля. "Об усилениях и ужесточениях, конечно же, речь не шла и не могла идти", - пояснил он.

"Еще раз повторяю: было выдернуто из контекста и в этом можно легко убедиться, прочитав слова главы государства", - заключил пресс-секретарь президента.