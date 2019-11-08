В Минздраве уточнили перечень важнейших лекарств на 2021 год

В четверг в Минздраве России прошло заседание комиссии по формированию этих перечней на 2021 год. Включение в эти списки означает, что государство ограничивает (а производители с этим соглашаются) рост цен на эти лекарства - максимальная отпускная цена фиксируется при регистрации. "Что это дает в практическом смысле? Это позволит сдерживать рост цен на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых", - пояснил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
Кроме того, включение лекарств в официальные списки по сути однозначный ориентир при проведении государственных закупок для стационаров и льготных программ - препараты из перечней закупаются в первую очередь.
По сообщению министерства здравоохранения, поддержано включение в перечни на 2021 год следующих лекарств:
1. Ипраглифлозин (ЖНВЛП, ОНЛС);
2. Селексипаг (ЖНВЛП, ОНЛС);
3. Симоктоког альфа (ВЗН);
4. Эмицизумаб (ЖНВЛП, ВЗН);
5. Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид (ЖНВЛП);
6. Кабозантиниб (ЖНВЛП);
7. Окрелизумаб (ВЗН);
8. Тапентадол (ОНЛС);
9. Луразидон (ЖНВЛП, ОНЛС).
Комиссия не поддержала предложения по исключению из списков трех лекарств - пропранолола, атенолола, ксилометазолина.
В перечень должны быть включены препараты для лечения гемофилии, легочной гипертензии, рака щитовидной железы, сахарного диабета, боли, психических заболеваний.
В четверг на заседании шла дискуссия по включению в списки препарата для лечения лейкоза - датазиниба. Однако в пятницу в пресс-службе министерства сообщили, что препарат решено в списки не включать.
"Согласно указанному нормативному правовому акту, включение альтернативного лекарственного препарата не должно приводить к увеличению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. В этой связи Дазатиниб не был рекомендован к включению в перечни в ходе заседания комиссии", - говорится в сообщении пресс-службы.