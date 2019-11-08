В Москве открыли памятник основоположнику ракетно-космической обороны

Первая в нашей стране Система предупреждения о ракетном нападении была разработана и поставлена на боевое дежурство благодаря секретному (на тот момент) ученому и конструктору Владиславу Репину. Было это при СССР, в 1970 годы. А затем ввели в строй Систему контроля космического пространства. Вскоре у первых лиц СССР появился так называемый ядерный чемоданчик - комплекс раннего оповещения высшего руководства страны о ракетном нападении "КРОКУС".

Система точного наведения крылатых ракет - тоже его работа. И еще многое другое, вплоть до концепции современной системы воздушной космической обороны.

8 ноября Владиславу Георгиевичу Репину исполнилось бы 85 лет...

Памятник конструктору установлен на территории его родного МАК "Вымпел".

"Это уникальный человек, его заслуга в том, что в тяжелые времена выступил с идеей создания и фактически стал основоположником и создателем системы предупреждения о ракетном направлении, - сказал вице-премьер Юрий Борисов на церемонии открытия памятника. - Территория России полностью защищена от возможных угроз ракетного нападения. Восстановлено 100% информационного поля системы предупреждения. У нас нет неприкрытых направлений".

В конце 1960-х нарастала опасность глобальной ракетно-ядерной войны. Межконтинентальные ракеты наземного и морского базирования становились все совершеннее, страны наращивали арсеналы. Потенциал противоракетной обороны не давал гарантию надежного перехвата.

Для определения концепции ядерного сдерживания руководство пошло на неординарный шаг. Ведущих ученых и конструкторов в 1970 году собрали в подмосковном пансионате "Голубые дали". И фактически лишив связи с внешним миром, поставили условие: никто не покинет территорию до тех пор, пока не придумают выход из создавшегося положения. Напрашивается историческая аналогия: когда-то так в Риме выбирали Папу - никто не покинет здания, пока судьбоносный выбор не будет сделан и оглашен...

Ученые и конструкторы покинули "Дали" через 12 дней. Благодаря тому, что 36-летний Владислав Репин отстоял свою идею: ключевое значение для поддержания мира на планете имеет создание системы предупреждения о ракетном нападении.

Своевременно предупрежденный лидер государства может своевременно принять решение об ответно-встречном ударе. При этом арсенал возмездия будет приведен в действие еще до того, как вражеские ракеты достигнут нашей территории.

Перспектива взаимного уничтожения - залог мира.

При всей видимой простоте концепции, не стоит забывать, что мало что-то сформулировать. Это нужно воплотить. Построить и разместить станции загоризонтной радиолокации на ракетоопасных направлениях - титанический проект. Почти 20 лет главный конструктор Репин провел в длительных командировках. Огромные по размерам и фантастические по возможностям станции строили по периметру страны. Владислав Георгиевич на всех объектах работал в режиме с 7.00 до полуночи. Если было нужно - ночью.

В результате станции встали на боевое дежурство. Репину было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Закрытым указом, конечно: поздравить могли только коллеги и близкие.

Старшая дочь Ирина в воспоминаниях об отце написала:

"Я думаю, небезынтересно узнать и материальную сторону: как же оплачивало советское государство папин воистину титанический труд. Отвечу на этот вопрос: хорошо и очень хорошо оплачивало. Как говорил папа, "у меня зарплата в два раза больше, чем у Брежнева". При этом тогда плата за ЖКХ была чисто символической, образование и медицина - бесплатными, путевки - профсоюзными и т.д. Тогда на годовую папину зарплату можно было купить 4-комнатную кооперативную квартиру или пять автомашин".

Герой был очень скромен в быту. Одну и ту же одежду Репин носил годами и десятилетиями. Понятия "модное", "престижное" для него не существовали. Дома не любил перемен. Ноутбуком пользовался только для игры в преферанс.

Впрочем, как отмечают друзья, с такой головой ноутбук был не особенно нужен. Свой суперкомьютер был всегда при нем. Феноменальная память и стройный порядок мыслей: самые сложные работы писал без черновиков.

Запоминал все с одного раза на всю жизнь.

Из искусств он любил архитектуру, к остальным был равнодушен.

Любил простую еду: яичницу, картофельный суп, котлеты, картошку, огурцы с помидорами.

"И вообще был неприхотлив во всем, - вспоминает дочь. - Разносолы и гурманство оставляли его равнодушным. Сладкое не любил. Сам умел готовить чахохбили, на даче солил огурцы, делал мочёные яблоки. Внешним видом своим практически не занимался.

Из литературы любил научную фантастику, детективы, исторические, военные и общественные исследования. Несколько раз перечитывал Шекспира.

Обычно был молчаливым и с большим трудом и с неохотой общался в официальных местах. Позвонить в поликлинику или домоуправление - это для него была целая история, которую он всегда пытался переложить на супругу. Времяпровождение типа "полежать на пляже", "побалдеть", "поболтать" для него было совершенно исключено.

Гениальный конструктор никогда не выбивал для себя и семьи путевки в элитные дворцы-санатории. В своей жизни Владислав Георгиевич только три раза отдыхал на юге - в 1966, 1968 и 1973 годах в довольно скромном ведомственном пансионате "Луч": в деревянном домике на четверых без удобств. Лучший отдых по Репину: путешествие с палаткой или на лодке: Московское море, Селигер, на Волгу в Жигули, в Ахтубу.

Его друзья обзаводились машинами. Репин оставался водником, автомобиля в его семье никогда не было. В дальнейшем лодки строил сам, своими руками, постепенно усложняя конструкцию. Вершина творения: разборный катамаран-плавучая дача. Как сообщает дочь, его последняя плотницкая постройка, лета 2010 года - уменьшенная копия яхты и маяк.

В 2011 году Владислава Репина не стало: рак легких.