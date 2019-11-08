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08.11.2019 15:35
Рубрика: Общество

В Москве простились с Львом Аннинским

Церемония прощания с критиком и литературоведом Львом Александровичем Аннинским прошла в клубе писателей Центрального дома литераторов. Автор и сотрудник журнала "Родина", четверть века проработавший в журнале, ушел из жизни в возрасте 85 лет
Лев Аннинский умер 6 ноября 2019 года в возрасе 85 лет. Фото: Олеся Курпяева / РГ Лев Аннинский умер 6 ноября 2019 года в возрасе 85 лет. Фото: Олеся Курпяева / РГ
Лев Аннинский умер 6 ноября 2019 года в возрасе 85 лет. Фото: Олеся Курпяева / РГ

Проститься с Львом Александровичем пришли люди нескольких поколений - его однокашники и друзья по университету, руководители органов власти и федеральных СМИ, коллеги по работе в газетах и журналах, соавторы телевизионных передач, писатели, поэты, актеры, ученики и слушатели мастер-классов Аннинского. И, конечно, все они - читатели и почитатели таланта Льва Аннинского. Много теплых слов прозвучало в зале. Пришедшие не раз вспоминали его шутку: "Если литература умрет, то дело критики будет объяснить ее смерть", отмечая, что с литературой на планете пока все неплохо, а вот с критикой, той критикой, уровень которой задал Лев Аннинский - гораздо хуже. Для собравшихся Аннинский был не только литературным критиком. Он был самой литературой.

Фото: ТАСС
Последнее интервью Льва Аннинского

Все, кто пришел в этот день в ЦДЛ, отмечали, что наследие, которое оставил Лев Аннинский, а это более 6 тысяч статей и более 30 книг, десятки телепередач - предстоит изучать еще нескольким поколениям, и оно будет актуально до тех пор, пока жива будет литература.

Соболезнования выразил глава Роспечати Михаил Сеславинский. По его словам, Аннинский знал литературный процесс во всем многообразии, он видел в книге самое важное и передавал читателю свое мироощущение. Обозреватель "Российской газеты", писатель и критик Павел Басинский, который вместе с Аннинским входил в состав жюри литературной премии "Ясная Поляна", признался, что в начале своего пути подражал критику.

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