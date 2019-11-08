В России возможен дефицит бананов

Мировое производство бананов может снизиться на 2 процента, а цены на них подняться на 9 процентов в ближайшие десять лет. Такой прогноз опубликовала в последнем докладе ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Причина - распространение агрессивного штамма грибка Tropical Race 4 (TR4), который угрожает банановым плантациям "панамской болезнью". Ее последствия могут затронуть и российский рынок.

"При сдержанном развитии ситуации, исходя из предположений о том, что штамм не выйдет за пределы Колумбии, постепенное распространение TR4, скорее всего, приведет к наибольшим потерям в Азии. Это повлечет за собой падение мирового производства на 2 процента, прямую потерю 240 тысяч рабочих мест, а также вызовет рост мировых цен на бананы на 9,2 процента к 2028 году", - говорится в релизе ФАО.

С точки зрения фитосанитарных норм Россия не планирует вводить ограничения на ввоз бананов, сообщили "Российской газете" в Россельхознадзоре. Штамм TR4 не является карантинным для нашей страны. И, вероятно, не угрожает другим фруктам.

Однако эксперты не исключают другие последствия из-за ситуации в Латинской Америке. "Если возникнет дефицит бананов, могут подорожать и другие фрукты", - отметил в разговоре с "РГ" эксперт продовольственного рынка, президент Мясного совета ЕЭП Мушег Мамиконян.

В России бананы входят в тройку самых популярных фруктов. Среднедушевое ежегодное их потребление в нашей стране - 8-9 килограммов, рассказали "РГ" в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз). "Если в течение теплого времени года конкуренцию бананам могут составить сезонные плоды, то в зимний период они становятся одними из немногих свежих фруктов, доступных массовому потребителю. Россия занимает четвертое место в мире по объему импорта данного вида продукции. В структуре импорта бананы находятся на втором месте после цитрусовых", - пояснила представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева.

В последние годы российский рынок бананов стабильно прирастал. По итогам прошлого года в Россию было завезено более 1,5 миллиона тонн бананов на сумму более 1,1 миллиарда долларов.

Крупнейший поставщик бананов в Россию - Эквадор, на долю которого приходится более 96 процентов всего импорта. Кроме Эквадора бананы в Россию везут из Коста-Рики и Гватемалы - 22 тысячи и 12,5 тысячи тонн соответственно. Суммарная стоимость этих поставок превышает 25 миллионов долларов.

"В случае прекращения поставок бананов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна возможны два варианта развития событий для Россиян. Первый - увеличение поставок из стран Юго-Восточной Азии: Филиппин, Вьетнама, Таиланда, Шри-Ланки. Второй - переход на взаимозаменяемые фрукты, например, яблоки", - отметила Ирина Нагайцева.

Пессимистичный сценарий есть и у ФАО. Его сравнивают с ситуацией 1950-х годов, когда более ранний штамм TR4 - грибок "fusarium" нанес огромный ущерб сорту банана "грос-мишель". И это привело к многомиллиардным торговым потерям. В итоге на замену "грос-мишелю" пришел сорт "кавендиш".

Мировой рынок бананов ФАО оценивает в 45 миллиардов и обращает внимание, что анализом ситуации можно воспользоваться для "обоснования политических решений".

"Штамм TR4 связан с повышенным риском, поскольку он затрагивает сорта, помимо "кавендиша". Кроме того, бананы могут обеспечить до 25 процентов ежедневной нормы по калориям в сельских районах некоторых стран, таких как Ангола и Руанда", - отмечают в ФАО.

Международная организация призывает к "повышенной бдительности" на производственных площадях по всему миру, а также к инвестициям в исследования для стран, импортирующих бананы.