В России введут принудительное лицензирование иностранных лекарств

В России введут принудительное лицензирование и производство иностранных лекарств.

На заседании правительства в четверг будут рассматриваться поправки в Гражданский кодекс, дающие возможность отечественным компаниям самостоятельно производить иностранные жизненно важные лекарства в тех случаях, когда зарубежный производитель отказывается поставлять их в страну. Об этом на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Руководитель ФАС уточнил, что такая практика принудительного лицензирования препаратов в мире уже существует, и когда новые нормы вступят в силу, правительство при отказе или завышении цен сможет выдавать разрешение российской научной лаборатории на синтез лекарства. Компании-правообладателю при этом Россия уплатит справедливую цену. "Я знаю вашу позицию и понимаю, что этот законопроект будет поддержан, и, конечно, будем работать с депутатами Госдумы, Советом Федерации, чтобы как можно быстрее привести его в действие", - сказал Артемьев.

Дмитрий Медведев подчеркнул значение законопроекта, особенно в условиях торговых войн. "Это важная гарантия, особенно в мире, где зачастую коммерческие интересы ставятся выше, чем вопросы охраны здоровья или в ситуациях, когда, по сути, ведутся торговые войны, и та или иная сторона может отказаться от исполнения своих обязательств или наложить мораторий на исполнение этих обязательств или запретить, допустим, передачу лицензии на лекарства, связанных с патентованием этого лекарства, другой стороне, желая навредить или по каким-то иным причинам", - заявил он.