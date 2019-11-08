В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний

В России большая часть работодателей (83 процента) подняли заработные платы своим сотрудникам.

По дынным исследования Ernst&Young, которое есть в распоряжении "Известий", значительно выросли зарплаты у топ-менеджеров - на 8 процентов. Сотрудники рангом ниже получили прибавку в размере 6 процентов.

Всего же фонд оплаты труда вырос более, чем на 6 процентов, тем самым обогнав уровень потребительских цен. По данным Росстата, годовая инфляция сейчас составляет 2,4 процента.

В исследовании отмечается, что 80 процентов компаний поднимают зарплаты в индивидуальном порядке в зависимости от достижения сотрудника или личных симпатий. А 48 процентов работодателей организуют прибавку систематически, когда рост зарплат видят у себя все сотрудники.

Также Ernst&Young прогнозирует, что в будущем массовых сокращений не ожидается. Желание сократить свой штат есть только у 7 процентов компаний.

Исследование проводилось с помощью 180 российских и международных компаний, филиалы которых располагаются в 24 регионах России.