В случае войны КНДР с Японией Южная Корея поддержит Страну чучхе

Если вдруг Северная Корея и Япония начнут воевать друг с другом, то куда больше южнокорейцев будут поддерживать пусть и коммунистических, но "собратьев по крови", чем разделяющих "ценности свободного рынка и демократии" жителей Страны восходящего солнца, хотя южане любят ездить отдыхать в Японию. Таковы результаты опроса, который недавно провел среди граждан Республики Корея научный сотрудник государственного Корейского института национального объединения Ли Сан Мин.

Согласно полученным результатам, в случае гипотетического конфликта КНДР и Японии 45,5 процента южнокорейцев заявили, что будут поддерживать северян. Тех, кто решил, что схожесть идеологии важнее "зова крови", оказалось в три раза меньше. Лишь 15,1 процента граждан РК готовы в войне выступить на стороне японцев. Почти 40 процентов опрошенных затруднились ответить на вопрос.

В целом же для тех, кто следит за событиями на Корейском полуострове и вокруг него, эти результаты не особенно удивили. Япония в 1910-1945 гг. оккупировала тогда еще единую Корею, а потому корейцы по обе стороны демилитаризованной зоны не любят японцев. Возможно, что антагонизма южананам добавили и события последних месяцев, когда РК и Япония стали вводить друг против друга экономические санкции. Кроме того, не стоит забывать, что у Японии территориальные претензии к Южной Корее по поводу архипелага Токто (Такэсима).

Хотя результаты были ожидаемы, но всё же нельзя отметить, что южные и северные корейцы как правило знают о жизни друг друга очень мало, и часто информация очень искаженная. Кроме того, сами межкорейские отношения время от времени входят в стадию напряженности и противостояния. У японцев и южнокорейцев, несмотря на все разногласия и споры, очень много общего в бытовой сфере и культуре. Хотя в последнее время корейцы стали меньше ездить в Японию, но со временем это пройдет, и Страна восходящего солнца, скорее всего, вновь станет самым популярным местом для поездок на каникулы или на отдых. В бизнесе и многих других сферах у Японии и Южной Кореи также хватает общих черт, правда эту схожесть корейцы обычно не любят подчеркивать.

Антагонизм между Южной Кореей и Японией является серьезной головной болью для США. Вашингтону, несмотря на все усилия, пока не удается сколотить в регионе аналог НАТО с участием Сеула и Токио. Хотя оба считают Вашингтон своим главным союзником, но друг с другом обычно крайне неохотно идут на совместные маневры и прочее сотрудничество в сфере обороны.