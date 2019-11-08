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Рубрика: Власть

В Совфеде анонсировали закон о физлицах - иностранных агентах

Текст: Галина Мисливская
До конца года может быть принят закон, позволяющий признавать иностранными агентами граждан, которые распространяют информацию на территории России и при этом получают финансирование из-за рубежа. Об этом рассказал в пятницу журналистам глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении в январе прошлого года. Он предусматривает дополнительное регулирование деятельности СМИ - иностранных агентов.

Сенаторы предлагают распространять статус иностранного агента не только на компании, но и на физических лиц.

Фото: iStock
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"Имеются в виду не только владельцы того или иного ресурса, но и те, кто распространяют информацию для неограниченного круга лиц, в том числе в интернет-пространстве. И при этом они получают деньги из-за рубежа", - пояснил Климов. "В данном случае не важен источник этих денег - это может быть государственная организация, негосударственная структура, физические лица, лица без гражданства. Главное, что зарубежные средства", - добавил он.

Что касается зарубежных СМИ, признанных иноагентами, их обяжут создавать в России юридические лица, чтобы государство могло взаимодействовать с ними в соответствии с требованиями законодательства РФ.

"С нашей точки зрения, этот документ сегодня находится в высокой степени готовности и может быть уже реализован во втором и третьем чтении", - сказал Климов. "Решать конечно сначала коллегам из Госдумы, но в случае если они сделают это до конца этого года, я полагаю, что и Совет Федерации может тоже при получении этих документов свое решение на этот счет вынести", - сказал сенатор.

Нарушителей этого закона ждет административная ответственность, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) также находятся в высокой степени готовности.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Андрей Климов рассчитывает, что все эти изменения будут приняты до конца осенней сессии парламента и начнут действовать с нового года. Таким образом, уверен сенатор, существенно сократится пространство для иностранного вмешательства во внутренние дела России, в том числе - в выборы.

Предложенные меры глава комиссии СФ назвал хорошо продуманными и соответствующими Конституции РФ и федеральным законам. А меры воздействия, по его словам, гораздо более гуманные, чем западных странах.

Вводить уголовную ответственность за нарушение законодательства об иноагентах "на данном этапе не планируется", сообщил Климов. При этом он отметил, что в комиссии СФ по защите госсуверенитета есть противники столь мягкого подхода к иностранным агентам.

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