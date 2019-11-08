В Совфеде нашли способ не допустить подорожания ОСАГО на 25%

Участники парламентских слушаний в Совете Федерации, посвященных индивидуализации тарифов ОСАГО, договорились вынести в отдельный законопроект предложение Минфина об увеличении с 1 января 2020 года лимита страховых выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн рублей.

В июле этого года правительство внесло в Госдуму разработанный Центробанком и Минфином законопроект, предполагающий ряд мер по снижению стоимости обязательного автострахования для добросовестных водителей и, соответственно, подорожания для лихачей.

Среди предложений было и увеличение страховых выплат за ущерб жизни и здоровью до уровня, действующего для ДТП на общественном транспорте. Эта норма стала камнем преткновения при рассмотрении законопроекта в Госдуме, в итоге депутаты решили его отложить.

В пятницу парламентские слушания по теме индивидуализации тарифов ОСАГО провел новый вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев с участием представителей Минфина, Банка России, страховщиков и общественных организаций.

Как сообщил в ходе слушаний заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин, увеличение лимита выплат действительно может привести к заметному росту стоимости полисов. "Если до 2 млн - изначально у нас была оценка порядка 16-17%. Мы сделали досчеты, вышли где-то на 20-25%", - сказал он.

Такое подорожание полисов сведет на нет эффект от первого этапа реформы ценообразования ОСАГО, который включал в себя учет возраста и стажа водителя, а также введение коэффициента бонус-малус. Как рассказала двумя днями ранее на пленарном заседании Совфеда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, "в среднем по стране страховые премии по ОСАГО снизились с начала года на 3,7%, цены снижались в 63 регионах, где проживает 74% водителей". В нескольких регионах, по ее словам, снижение было почти на 10%.

В Минфине готовы к компромиссам по вопросу размера выплат ущерба жизни и здоровью ради скорейшего запуска других инструментов, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. "Для нас ключевой вещью является индивидуализация тарифов. Если парламентарии скажут: "Друзья, давайте котлеты - отдельно, мухи - отдельно", мы спорить по этому поводу не будем. Важнее, в конечном итоге, закон принять как можно быстрее", - сказал он, добавив, что если парламентарии решат исключить норму из законопроекта, Минфин согласится.

"Два миллиона мы будем рассматривать в рамках отдельной темы, будем обсуждать в рамках отдельного законопроекта", - сообщил Николай Журавлев, подводя итог дискуссии.

Сенаторы, по его словам, тоже ставят во главу угла формирование более справедливых тарифов ОСАГО. "В целом наша позиция заключается в том, что мы должны поддержать дальнейшую индивидуализацию тарифа. При этом мы должны дать широкий, в том числе - открытый перечень критериев, по которым страховые компании и саморегулируемые организации под надзором и по стандартам ЦБ должны эти критерии описывать", - отметил вице-спикер СФ.

Из предложенных Минфином мер решено поддержать отмену коэффициента мощности двигателя автомобиля и территориального коэффициента. По словам Николая Журавлева, с тех пор как водители получили право регистрировать свои транспортные средства в любом регионе страны вне зависимости от места проживания, территориальный коэффициент утратил всякий смысл. А мощность двигателя не связана напрямую с аварийностью.

Еще одно положение законопроекта, по мнению участников слушаний, нуждается в уточнении. Речь идет об установке на автомобиль специального оборудования, которое позволит страховщикам точно оценить манеру вождения страхователя и снизить тарифы для аккуратных водителей. "Нужно все-таки в наших рекомендациях прописать, что мы должны еще раз посмотреть более тщательно на вопрос с добровольной, подчеркиваю - добровольной телематикой", - уверен Журавлев.

Пока открытым остается вопрос об изменении срока действия полиса ОСАГО - в ходе слушаний высказывались разные варианты: ввести сезонные полисы и даже почасовые. "Мне кажется, эти вещи надо посмотреть ко второму чтению", - считает вице-спикер СФ.

Кроме того, участники слушаний договорились подробно информировать россиян по всем нововведениям автострахования. "Это касается десятков миллионов граждан, поэтому большую разъяснительную работу должны проводить и ЦБ, и Минфин, и палаты парламента. Такую рекомендацию мы и себе и вам запишем", - заключил Николай Журавлев.