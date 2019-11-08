В Великобритании сотни человек застряли в торговом центре из-за наводнения

Из-за наводнения, вызванного проливными дождями, в британском городе Шеффилд несколько сотен человек оказались заблокированными в торговом центре "Мидоухолл". Здесь проводились предрождественские мероприятия, поэтому в здании находилось много детей.

Полиция Южного Йоркшира призвала посетителей оставаться в торговом центре, а остальных горожан - не предпринимать попыток отправиться туда, чтобы забрать кого-то. Уже поздно вечером люди начали покидать здание при помощи полиции, сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Guardian.

Проливные дожди продолжаются в Великобритании несколько недель. Жители тысяч домов были эвакуированы, в ряде затопленных регионов объявлен режим чрезвычайной ситуации.