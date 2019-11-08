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08.11.2019 12:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Васильева поддержала белгородскую идею о домашних заданиях

Текст: Анна Скрипка

Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала представленный на Всероссийском съезде сельских учителей белгородский опыт школы полного дня. Пока в регионе насчитывается 37 учебных заведений, где ученики остаются после уроков не только для занятий в спортивных секциях и творческих кружках, но и выполняют домашние задания. Она же напомнила о новостных заголовках: "Белгородский губернатор выступил за отмену домашнего задания", отметив, что ни один из их авторов не разобрался в ситуации.

На самом деле глава Белгородской области Евгений Савченко поручил чиновникам от образования пересмотреть объем и содержание "домашки", заявив, что зачастую эти задания школьники в состоянии сделать только с родителями. Времени на это тратится слишком много, а весь процесс сопровождается стрессом как для детей, так и для взрослых. Решить проблему в Белгородской области как раз и пытаются в рамках проекта школы полного дня.

Фото: Александр Паниотов/РИА Новости
Названы критерии для отбора "земских учителей"

- Классы открыты, педагоги тут же, - рассказала Васильева о проекте.

После того, как с домашними заданиями детям помогли справиться учителя-предметники, родителям остается только провести вечер в непринужденном общении со школьником. Даже если успеваемость ребенка оставляет желать лучшего, помогают усвоить материал ему именно в школе.

Министр отметила, что все это "уже было": и группы "по вытягиванию отстающих", и продленка, только все это практически не оплачивалось.

- Я, наверное, без оплаты работала, - вспомнила Ольга Васильева о своем преподавательской опыте. - А сейчас все есть: "внеурочка", внеаудиторная деятельность...

Министр подчеркнула, что дополнительное образование на базе школ " набирает обороты", а образовательное учреждение становится центром "околокультурным", конкурируя тем самым с частными школами и кружками.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Реформа образования
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