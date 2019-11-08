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08.11.2019 20:27
Рубрика: Общество

Генетики раскрыли тайну создателей Вечного города

Текст: Денис Передельский

Международная команда во главе с исследователями из Стэнфордского университета, Венского университета и Римского университета Сапиенца впервые представила генетическую историю Древнего Рима. Исследование  доказывает, что его прошлое было гораздо более бурным, чем считалось до сих пор.

Краткий отчет опубликован на сайте Стэнфордского университета, а полностью ознакомиться с работой можно в журнале Science. Исследование возглавили генетики и биологи, которым помогали историки и археологи. Им удалось доказать, что история Рима началась порядка 10 тысяч лет назад.

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Официально датой основания Вечного города считается 753 год до н.э. Ученые и раньше считали, что еще до его появления в этом месте на протяжении тысячелетий проживали люди. Но кем они были, откуда пришли и куда пропали?

Ученые сопоставили данные генетических исследований древних останков из Рима, которые были проведены за последние 10 лет.  Кроме того, команда сама собрала 127 образцов человеческой ДНК из захоронений, найденных в Риме и вокруг него. Эти образцы относятся к разным эпохам, начиная от каменного века и заканчивая средневековьем.

Анализ самых древних образцов показал, что около 8000 лет назад произошел большой приток земледельцев с территории современной Турции и Ирана. Они начали вытеснять местных охотников-собирателей, но между 5000 и 3000 годами назад сами были вытеснены или ассимилированы выходцами из восточноевропейских степей.

После своего основания Рим был скромным городом-государством. Однако уже через 800 лет он стал центром гигантской империи, которая только расширялась. Связи между Римом и его владениями укреплялись при помощи торговли, в том числе рабами, военных походов и строительства новых дорог.

Все это усложнило генетическую историю. Исследователи обнаружили значительный сдвиг в популяции. Около 2000 лет назад в Риме стало гораздо больше потомков выходцев из регионов Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока.

Фото: David Tanecek / Zdroj / CTK
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Вероятно, миграция происходила не столько из-за войн, сколько из-за высокой плотности населения в указанных регионах. Люди переселялись туда, где было больше свободного места. Этому процессу способствовали глобальные потрясения.

Несколько раз население Рима значительно сокращали эпидемии различных болезней. Потом империя раскололась на две части, она пережила ряд военных нашествий северных и восточных племен. Все это оставило свой генетический отпечаток.

"Нас удивило то, как быстро, всего за несколько столетий, менялась картина происхождения населения, что было отражением политических союзов, которые заключал Рим, - говорит ведущий автор исследования Джонатан Притчард. - Еще одним поразительным аспектом стало то, насколько космополитичным было население Рима. Даже в древности этот город был плавильным котлом различных культур".

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