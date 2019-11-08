Волин рассказал о включении региональных "врезок" в эфир ОТР

Россия успешно перешла на цифровое вещание 20 федеральных телеканалов, а уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телекомпаний. Зрители смогут смотреть их утром и вечером на канале ОТР, рассказал на брифинге замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

С 5 ноября региональные врезки на ОТР появились в двух "пилотных" регионах: Калининградской и Омской областях. С 29 ноября 2019 года - они будут доступны по всей стране.

Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Сейчас в цифровом формате в каждом субъекте (кроме двух пилотных) транслируются региональные программы ГТРК в формате врезок на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". В конце ноября не менее 95 процентов населения в каждом регионе получит доступ к программам еще одного регионального телеканала.

Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.

"Мы попросили коллег из региональных телекомпаний, чтобы их новости рассказывали о жизни региона, а не о "жизни замечательных людей", - отметил Волин. - Без сомнения, губернаторы делают много важного и полезного, но жизнь в регионах гораздо разнообразнее. Об этом нужно рассказывать в новостях. Наблюдательный совет ОТР будет следить за соблюдением этого требования".

В регионах, где каналы "21-й кнопки" не определены или предоставленная возможность не используется, будет транслироваться федеральная версия ОТР.

В марте 2019 года правительственная комиссия по телерадиовещанию решила выделить федеральные средства на финансирование запуска вещания ОТР с региональными врезками, чтобы минимизировать расходы телекомпаний-партнеров в субъектах страны. Распоряжением главы правительства Дмитрия Медведева на реализацию проекта в 2019 году выделено 776 миллионов рублей из резервного фонда правительства.

Сейчас, по словам Алексея Волина, проводится перенастройка сети цифрового эфирного телевещания. Специалисты предупреждают, что изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае зрителям нужно провести перенастройку телеканалов, автоматически или ручную. Если проблему не удается решить самостоятельно, стоит позвонить на федеральную "горячую линию" Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) по телефону: 8-800-220-20-02. Специалисты окажут помощь.

В Омской и Калининградской областях подготовительные работы провели в конце октября - начале ноября. У абонентов кабельного телевидения и владельцев современных телевизоров проблем после этого не было - все перенастроилось автоматически, рассказал Алексей Волин.

Трудности возникли у некоторых моделей приемного оборудования. "В Омской области обнаружилась одна приставка, которая не смогла перезагрузиться. Ее увезли в Москву в лабораторию РТРС. Специалисты определили, какой в ней стоит чип, после чего в систему внесли изменения, чтобы исключить появление проблем у других приставок с аналогичными чипами", - рассказал Алексей Волин.

В общей сложности от жителей двух регионов на "горячую линию" поступило 150 звонков.