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08.11.2019 14:37
Рубрика: Экономика

Волин рассказал о включении региональных "врезок" в эфир ОТР

Текст: Юлия Кривошапко
Россия успешно перешла на цифровое вещание 20 федеральных телеканалов, а уже в конце ноября в цифровом эфире появятся и программы региональных телекомпаний. Зрители смогут смотреть их утром и вечером на канале ОТР, рассказал на брифинге замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

С 5 ноября региональные врезки на ОТР появились в двух "пилотных" регионах: Калининградской и Омской областях. С 29 ноября 2019 года - они будут доступны по всей стране.

Фото: РИА Новости
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Вещать на ОТР в формате врезок получат возможность обязательные общедоступные телеканалы субъектов РФ - телеканалы "21-й кнопки". Сейчас в цифровом формате в каждом субъекте (кроме двух пилотных) транслируются региональные программы ГТРК в формате врезок на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". В конце ноября не менее 95 процентов населения в каждом регионе получит доступ к программам еще одного регионального телеканала.

Региональные врезки будут выходить в прямом эфире на русском языке и без возможности транслировать коммерческую рекламу. Контент врезок будут составлять новостные и информационно-аналитические программы об общественной, культурной и политической жизни региона.

"Мы попросили коллег из региональных телекомпаний, чтобы их новости рассказывали о жизни региона, а не о "жизни замечательных людей", - отметил Волин. - Без сомнения, губернаторы делают много важного и полезного, но жизнь в регионах гораздо разнообразнее. Об этом нужно рассказывать в новостях. Наблюдательный совет ОТР будет следить за соблюдением этого требования".

В регионах, где каналы "21-й кнопки" не определены или предоставленная возможность не используется, будет транслироваться федеральная версия ОТР.

В марте 2019 года правительственная комиссия по телерадиовещанию решила выделить федеральные средства на финансирование запуска вещания ОТР с региональными врезками, чтобы минимизировать расходы телекомпаний-партнеров в субъектах страны. Распоряжением главы правительства Дмитрия Медведева на реализацию проекта в 2019 году выделено 776 миллионов рублей из резервного фонда правительства.

Фото: iStock
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Сейчас, по словам Алексея Волина, проводится перенастройка сети цифрового эфирного телевещания. Специалисты предупреждают, что изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае зрителям нужно провести перенастройку телеканалов, автоматически или ручную. Если проблему не удается решить самостоятельно, стоит позвонить на федеральную "горячую линию" Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) по телефону: 8-800-220-20-02. Специалисты окажут помощь.

В Омской и Калининградской областях подготовительные работы провели в конце октября - начале ноября. У абонентов кабельного телевидения и владельцев современных телевизоров проблем после этого не было - все перенастроилось автоматически, рассказал Алексей Волин.

Трудности возникли у некоторых моделей приемного оборудования. "В Омской области обнаружилась одна приставка, которая не смогла перезагрузиться. Ее увезли в Москву в лабораторию РТРС. Специалисты определили, какой в ней стоит чип, после чего в систему внесли изменения, чтобы исключить появление проблем у других приставок с аналогичными чипами", - рассказал Алексей Волин.

В общей сложности от жителей двух регионов на "горячую линию" поступило 150 звонков.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Переход на цифровое телевидение
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