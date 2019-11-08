Врач развенчала популярный способ лечения ротавируса

Один из "народных" методов лечения ротавируса - газировка: болезнь настолько неприятная, что человек готов попробовать любой способ, лишь бы облегчить симптомы. Врачи считают этот вариант слишком экстремальным и даже опасным.

Медик Ольга Саакян в комментарии сайту aif.ru призвала отказаться от этого способа. Любая газировка при ротавирусе способна лишь ухудшить клиническую картину. Некоторые считают лечебной ортофосфорную кислоту, которая входит в состав некоторых напитков, однако ее количества недостаточно, чтобы подавить инфекцию. "Шипучка" может вызвать лишь повышенное газообразование, что усугубит протекание заболевания.

При ротавирусе характерно развитие обезвоживания и ацетонемического синдрома (многократной рвоты, нарушений стула, боли в животе). В таком случае напитки с высоким содержанием быстрых углеводов способны восстановить энергетический баланс в организме. Однако Ольга Саакян рекомендовала пить не газировку, а подслащенный чай или специальные препараты для пероральной регидратации, которые продаются в аптеке.