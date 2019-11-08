Вратарь сборной России Чужков: Забивать удается, но не в каждом матче

Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков рассказал "РГ", что в матче против Ирана сопернику явно повезло.

Максим Чужков стал автором первого забитого мяча в матче между сборными России и Ирана в Межконтинентальном кубке. Однако россияне все же уступили в серии пенальти и стали в группе вторыми. Теперь в полуфинале россияне встретятся с командой Испании. Вратарь россиян после матча ответил на вопросы корреспондента "РГ".

Сборная России вела 2:0, но преимущество удержать не удалось.

Максим Чужков: 2:0 для пляжного футбола не такое уж большое преимущество. Тут каждый удар в створ ворот является опасным. Так вышло и в матче против Ирана. По сути они использовали три рикошета.

Вы сегодня забили гол. Часто ли удается это делать?

Максим Чужков: Забивать удается, но не в каждом матче.

Был ли шанс выручить команду в первых двух голах иранцев? Они их забили почти под копирку - удар вратаря и прямо перед вами игроки подставили ногу в первом случае и голову во втором.

Максим Чужков: Если бы я мог выручить, то счет бы так и остался 2:0 в нашу пользу.

В полуфинале предстоит игра против Испании. Какое мнение у вас о сопернике?

Максим Чужков: Испанию мы хорошо знаем, эта команда - частый соперник нашей сборной. У них хороший коллектив, быстрые игроки.

Поражение от Ирана раззадорит сборную России?

Максим Чужков: Думаю, да.