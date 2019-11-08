Вратарь сборной России Чужков: Забивать удается, но не в каждом матче

Новости

Макрон назвал три сценария развития России 09:16
В Томске загорелся 16-этажный дом, идет эвакуация 09:08
Социологи выяснили, где в ЕС живут самые счастливые люди 09:04
Яндекс разработает навигацию для грузовиков 09:00
В Новороссийске скончался пострадавший при взрыве на нефтебазе 08:58
СМИ: США и КНР готовы отменить ряд пошлин 08:45
Эксперт рассказала, можно ли есть подпорченные фрукты 08:42
Сибирские кукольники открыли "Зазеркалье" 08:01
Россияне проиграли в третьем матче Суперсерии 07:56
Овечкин догнал Кросби 07:49
Один человек погиб из-за отравления химикатами в ресторане в США 07:48
Стало известно, как употребление кофе влияет на риск появления рака 07:40
Ученые рассказали, при каких симптомах надо есть больше яиц и капусты 07:29
В Тынде капитально отремонтируют городскую больницу 07:15
В Свердловской области опрокинулся бензовоз с 16 тоннами топлива 07:11
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза 07:04
В Элисте один человек погиб при хлопке газа в жилом доме 07:01
В Забайкалье задержали организованную группу "черных лесорубов" 06:52
Франция позовет Россию помогать восстанавливать Нотр-Дам 06:39
Российские вертолеты присоединятся к ежедневному патрулированию Сирии 06:24
СМИ: Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг может баллотироваться в президенты США 06:10
Бывший глава Бразилии Лула да Силва получил шанс выйти на свободу 06:04
В ДТП на Ставрополье пострадали пять взрослых и семеро детей 05:36
Землетрясение на северо-западе Ирана унесло жизни четырех человек 05:33
Трамп ответил на решение суда о выплате двух миллионов долларов 05:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Что делать, если в клинике поставили ошибочный диагноз
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
В "РГ" обсудят разработку федеральной программы по редким болезням
08.11.2019 08:37
Рубрика: Спорт

Вратарь сборной России Чужков: Забивать удается, но не в каждом матче

Текст: Максим Домчев
Вратарь сборной России по пляжному футболу Максим Чужков рассказал "РГ", что в матче против Ирана сопернику явно повезло.
Фото: Александр Щербак / ТАСС Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Максим Чужков стал автором первого забитого мяча в матче между сборными России и Ирана в Межконтинентальном кубке. Однако россияне все же уступили в серии пенальти и стали в группе вторыми. Теперь в полуфинале россияне встретятся с командой Испании. Вратарь россиян после матча ответил на вопросы корреспондента "РГ".

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Российские "пляжники" уступили Ирану на Межконтинентальном кубке

Сборная России вела 2:0, но преимущество удержать не удалось.

Максим Чужков: 2:0 для пляжного футбола не такое уж большое преимущество. Тут каждый удар в створ ворот является опасным. Так вышло и в матче против Ирана. По сути они использовали три рикошета.

Вы сегодня забили гол. Часто ли удается это делать?

Максим Чужков: Забивать удается, но не в каждом матче.

Был ли шанс выручить команду в первых двух голах иранцев? Они их забили почти под копирку - удар вратаря и прямо перед вами игроки подставили ногу в первом случае и голову во втором.

Максим Чужков: Если бы я мог выручить, то счет бы так и остался 2:0 в нашу пользу.

В полуфинале предстоит игра против Испании. Какое мнение у вас о сопернике?

Максим Чужков: Испанию мы хорошо знаем, эта команда - частый соперник нашей сборной. У них хороший коллектив, быстрые игроки.

Поражение от Ирана раззадорит сборную России?

Максим Чужков: Думаю, да.

Спорт Футбол Пляжный футбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Комитет ГА ООН поддержал резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Макрон посоветовал Европе пересмотреть отношения с Россией