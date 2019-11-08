ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке

Комиссия Высшей школы экономики по академической этике рекомендовала профессору филологического факультета Гасану Гусейнову публично извиниться за пост в Facebook, в котором он назвал русский язык "убогим и клоачным". Об этом готовится в протоколе заседания комиссии.

"Высказанные Г.Ч. Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу", - сообщается, в частности, в протоколе.

Там также подчеркивается, что суждения профессора спровоцировали "обиду и непонимание со стороны многих людей".

Комиссия принимала решение в составе восьми человек, семеро высказались "за", один - "против".

В конце октября Гусейнов на своей странице в соцсети написал, что сейчас в России говорят на "убогом клоачном русском языке". Профессор пришел к выводу: проблема в том, что Россия "порядком одичавшая страна". Вот почему он считает, что следующим поколениям предстоит расчищать "наши авгиевы конюшни". Пост вызывал множество комментариев, в основном негативных.

Позже пост Гусейнова был удален администрацией Facebook из-за нарушений правил сообщества.