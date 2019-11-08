Новости

На "Сезонах Станиславского" показали "Книгу Иова" Эймунтаса Някрошюса 18:25
"Спартак" подписал договор о сотрудничестве с немецким "Эрцгебирге" 18:11
РПЦ не сможет поминать имя Александрийского патриарха во время богослужений 18:05
Toyota показала на тизерах еще один кроссовер 18:02
В Кемерове арестован подозреваемый в покушении на адвоката 18:02
В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой 17:54
Аэропорт Внуково официально получил имя Туполева 17:44
Суд Вены освободил бывшего российского чиновника Минкультуры под залог 17:31
ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке 17:29
В Свердловской области подросток спас провалившегося под лед ребенка 17:27
Аэропорт Архангельск вошел в число самых пунктуальных в мире 17:27
Суд арестовал министра строительства Ставропольского края 17:26
В Новгороде вода в зонах подтопления начала спадать 17:25
На презентацию российского кино в США пришло более 100 покупателей 17:22
В Самаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет 17:13
НАМИ зарегистрировал торговый знак для аксессуаров Aurus 17:02
В Петербурге предложили искать наркотики в канализации местных вузов 16:53
В Минздраве не согласились с прогнозом о смертности миллениалов 16:50
Путин одобрил проект соглашения стран СНГ по разминированию 16:38
В Москве спасли мужчину, у которого случился приступ в ресторане 16:29
СМИ: США могут ликвидировать должность спецпредставителя по Украине 16:20
Черкалин объяснил хранение 50 млн долларов служебной необходимостью 16:19
Появилось видео спасения людей из зоны подтопления под Костромой 16:18
В Москве осудили членов ярославской ячейки "ИГ" 16:17
В Чечню с официальным визитом приедет наследный принц Бахрейна 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
08.11.2019 17:29
Рубрика: Общество

ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке

Комиссия Высшей школы экономики по академической этике рекомендовала профессору филологического факультета Гасану Гусейнову публично извиниться за пост в Facebook, в котором он назвал русский язык "убогим и клоачным". Об этом готовится в протоколе заседания комиссии.

"Высказанные Г.Ч. Гусейновым суждения следует признать вызывающими возражения по существу", - сообщается, в частности, в протоколе.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В ВШЭ прокомментировали заявление профессора про "убогий русский язык"

Там также подчеркивается, что суждения профессора спровоцировали "обиду и непонимание со стороны многих людей".

Комиссия принимала решение в составе восьми человек, семеро высказались "за", один - "против".

В конце октября Гусейнов на своей странице в соцсети написал, что сейчас в России говорят на "убогом клоачном русском языке". Профессор пришел к выводу: проблема в том, что Россия "порядком одичавшая страна". Вот почему он считает, что следующим поколениям предстоит расчищать "наши авгиевы конюшни". Пост вызывал множество комментариев, в основном негативных.

Позже пост Гусейнова был удален администрацией Facebook из-за нарушений правил сообщества.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В работе "Сбербанк онлайн" произошел сбой
Суд Вены освободил бывшего российского чиновника Минкультуры под залог
В Кремле оценили сценарии развития России "от Макрона"
ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке
Польша оштрафовала французскую компанию из-за "Северного потока - 2"