Высота орбиты МКС будет увеличена на 800 метров

В пятницу орбита Международной космической станции (МКС) будет увеличена. Специалисты произведут корректировку при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12".

Планируется, что двигатели будут включены в 01.40 мск и проработают 406 секунд. В результате средняя высота орбиты МКС увеличится на 800 метров и составит 416,6 километра. Об этом РИА Новости сообщил представитель ЦНИИмаш - головного научного института Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС.

Орбита станции корректируется с целью формирования баллистических условий для приземления пилотируемого корабля "Союз МС-13" в Казахстане. Посадка корабля намечена на февраль будущего года. На нем возвратятся Александр Скворцов, Лука Пармитано и Кристина Кук.

Напомним, что сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.