Жильцам сносимых домов гарантируют адекватную компенсацию

При сносе дома собственнику жилья в ряде случаев предлагают выкупную цену, на которую можно купить разве что комнату в коммуналке, ранее анонсировала внесение законопроекта глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. По ее словам, проблемы возникают, например, если участок под домом не поставлен на кадастровый учет. Основная стоимость - это как раз земельный участок. А граждан просто ставят перед фактом: их "развалюха стоит две копейки", отметила глава комитета.

Хованская внесла законопроект вместе с рядом соавторов - ими стали лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и глава "Справедливой России" Сергей Миронов, а также руководитель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Не все органы власти отнеслись к обязанности формирования земельных участков под многоэтажками надлежащим образом, отметил Крашенинников. Если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нет сведений об участке, то при изъятии многоквартирного дома для государственных или муниципальных нужд, жители просто не получают возмещение за эту землю.

Законопроект, по словам парламентария, обязывает уполномоченный орган провести все необходимые процедуры до принятия решения об изъятии земельного участка под домом. Кроме того, необходимо будет внести сведения о его границах в ЕГРН.

Таким образом, принимать решения об изъятии земли до изменения реестра будет запрещено.

- Эта норма позволит снизить число споров о размере возмещения, и обеспечить гарантированное Конституцией право собственников изымаемых помещений в многоквартирных домах на получение равноценного возмещение, - подчеркнул Павел Крашенинников.

Законопроектом также предлагается установить прямой запрет на образование земельного участка под многоквартирным домом по контуру дома. Это, по словам главы комитета, необходимо для того, чтобы собственники помещений имели необходимую придомовую территорию.

Благодаря принятию закона чиновники больше не смогут использовать распространенную уловку ради занижения суммы возмещения, уверен другой автор Сергей Миронов. Теперь ответственным чиновникам придется потрудиться вовремя, оформить правильно земельный участок и поставить его на кадастровый учет. Он также сослался на позицию Верховного суда, который постановил, что земельный участок должен быть достаточным для размещения элементов благоустройства, эксплуатации дома и озеленения.

Если законопроект будет принят, граждане смогут получать достойные компенсации не только за свои квартиры, но и за землю, которая также принадлежит им, подчеркнул лидер фракции.

В Минстрое ранее поддержали предложения на эту тему в ходе парламентских слушаний по аварийному и ветхому жилью. В расчете выкупной земли должен обязательно учитываться участок, на котором стоит дом, заявила замминистра Татьяна Костарева.