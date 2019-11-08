Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

Украинский актер и шоумен Андрей Молочный, которого называют звездой Comedy Club, публично пожаловался на "толпы фашистов", которые разгуливают по киевским улицам.

Соответствующий пост Молочный написал в своем Instagram по случаю очередной годовщины освобождения Киева от фашистов 6 ноября 1943 года. Он напомнил об осквернении и сносе памятников героям ВОВ и оскорблениях ветеранов на День Победы. При этом шоумен обвинил правоохранительные органы в попустительстве и подстрекательстве к таким действиям.

Эту ситуацию молочный назвал "рваной раной на сердце".

"Есть надежда, что Киев [снова] будет очищен от фашистской нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей", - написал актер.