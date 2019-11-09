Александр Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с юбилеем

Истинным смыслом традиционных ценностей, по словам белорусского президента, наполнено уникальное творчество композитора Александры Пахмутовой. Александр Лукашенко направил 9 ноября поздравление народной артистке СССР с юбилеем, пожелав ей новых свершений и незабываемых встреч с преданными поклонниками.

"Ваше творчество, обладающее притягательной силой, особым лиризмом и выразительностью, вдохновляет и воспитывает слушателей разных поколений", - приводит слова белорусского лидера его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что благодаря уникальному таланту, душевной щедрости и высокой внутренней культуре Пахмутова "неизменно восхищает публику своим профессиональным мастерством и неиссякаемой энергией". Белорусский лидер отметил, что музыкальные произведения знаменитого композитора о Беларуси стали "настоящими шедеврами и на протяжении многих лет пользуются огромной популярностью в разных странах мира".

"Пусть и в дальнейшем ваша жизнь будет наполнена новыми свершениями, незабываемыми встречами с преданными поклонниками", - отметил белорусский лидер, пожелав Александре Пахмутовой крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и добра.

Юбилейную дату легенда музыкальной культуры Союзного государства, на счету которой свыше 400 песен, отметит в кругу друзей в Большом театре, сообщают новостные каналы.