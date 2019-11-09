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Рубрика: В мире

Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Не менее 17 ракетных снарядов разорвались неподалеку от военной базы на севере Ирака. Такую информацию сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление иракских вооруженных сил.

Пентагон уточнил информацию об обстреле военных США в Сирии

Уточняется, что ракеты упали близ базы в городе Эль-Кайара, где дислоцированы военнослужащие США. Пострадавших нет, как и серьезных разрушений или ущерба, пишет ТАСС. Ответственность за атаку пока на себя никто не взял.

"Интерфакс" уточняет, что семь из 17 запущенных ракет взорвались в воздухе, не достигнув земли. Силы безопасности сейчас ведут поиски террористов в районе обстрела.

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