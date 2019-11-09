Асад: Запад санкциями пытается склонить сирийцев к поддержке террористов

По его словам, задержание иранского танкера британскими властями, который должен доставить нефть Сирии, является пиратством. "Это пиратство режима Великобритании, а у пиратства и режима есть кое-что общее", - считает политик.

Башар Асад отметил, что западные страны посредством санкций против Сирии намеревались воздействовать на население страны. Предполагалось, что люди восстанут против властей во время войны, но они не стали этого делать. Население доверяет правительству, поняв, что собой представляет "умеренная оппозиция" и "ангелы" из "Белых касок".

Запад считает, что за такую поддержку сирийцы должны "страдать" и "заплатить цену", указал далее Башар Асад. Он полагает, что сейчас предпринимается последняя попытка склонить население к прекращению поддержки властей САР.

Между тем в Женеве 30 октября при содействии России состоялось первое заседание сирийского конституционного комитета, куда вошла и оппозиция. Стороны должны найти решения по поиску выхода из вооруженного конфликта, который продолжается в стране с 2011 года.