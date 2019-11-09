ДНР и Киев запустили сигнальные ракеты о разведении сил в Петровском

Украинские военные запустили сигнальную ракету в знак готовности к разведению сил в районе Петровского, подтвердили в ДНР.

Сигнальная ракета белого цвета была запущена со стороны ДНР ровно в 13.00 по московскому времени. Через несколько минут ракету запустили и украинские силовики, сообщает РИА Новости.

В настоящее время на месте разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское находится руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений ДНР.