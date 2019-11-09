Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова с поражения дебютировал в UFC

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар неудачно дебютировал в ведущем промоушене по смешанным единоборствам UFC (Ultimate Fight Championship - Абсолютный бойцовский чемпионат). В своем первом бою россиянин, выступающий в полусреднем весе, в рамках московского турнира UFC. Fight Night уступил поляку Давиду Заваде.

Абубакар Нурмагомедов дебютировал в MMA в 2011 году. В разных промоушенах он провел 18 боев, в которых одержал 15 побед при одной ничьей и двух поражениях. 28-летний боец успел заявить о себе в UFC еще до своего первого поединка в организации. Год назад после памятного боя Хабиба с Конором Макгрегором Абубакар был первым, кто прыгнул вслед за братом разбираться с командой ирландца. За это он получил годовую дисквалификацию, отложившую его дебют в UFC, хотя контракт был подписан еще в апреле 2019 года. Помогло влияние Хабиба, заявившего, что он не будет драться, если наказание брата не будет сокращено. Так в итоге и произошло.

В соперники Абубакару достался поляк Давид Завада. К моменту встречи с Нурмагомедовым он провел 21 бой, из которых выиграл 16 при пяти поражениях. Два последних боя Давид проиграл и был на грани увольнения из UFC. Так что поляку было, что терять.

В итоге, бой продлился меньше одного раунда. Абубакар неплохо начал, но при борьбе в партере попал под удушающий прием "треугольник" и досрочно сдался.