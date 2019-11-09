Экс-министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии

Украина медленно, но верно идет по пути распада государства на мелкие части по примеру Югославии, заявил в интервью телеканалу News One экс-депутат Верховной Рады, бывший министр транспорта Евгений Червоненко.

По его мнению, к разделению страны приведет неспособность руководства решать поставленные задачи и выполнять предвыборные обещания. В этой связи бездействие властей способно вызвать отделение западной части, а именно Львова и Закарпатья.

Червоненко полагает, что политики сами подтолкнули страну к развалу, так как изначально не собирались реализовывать волю народа, проголосовавшего за прекращение гражданской войны в Донбассе. При этом власти идут на поводу у вооруженных "добровольцев". Ситуация выйдет из-под контроля, если государство не будет обладать "монополией на силу".