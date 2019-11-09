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Фото: Настя Задорожная выходит замуж

Новости
    09.11.2019, 19:26
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

34-летняя российская актриса кино и ТВ, певица, модель и телеведущая Анастасия Задорожная идет под венец. О чем артистка сама сообщила через Instagram, опубликовав фото руки с помолвочным кольцом.

"пАЙ-ДУ)", - без углубления в ситуацию подписала снимок Настя.

Отметим, что имя счастливого избранника, с которым артистка вместе уже полгода, по ее словам, Задорожная вновь не огласила.

В комментариях - поздравления. Подписчики высказывают мнение, что происходящее - это "ой как здорово".

Анастасия родилась в 1985 году в поселке Федотово, Волгоградская область. Экс-солистка группы "Непоседы". Экранный дебют - 2001 год, сериал "Простые истины" (Анжелика).

Среди других ролей - работа на проектах "Сама не горюй 2", "Холостяки", "Клуб", серия "Любовь в большом городе", "Счастливы вместе", "Кавказская пленница!" (Нина).

Официально замужем артистка еще не была, детей тоже нет.

Ранее Настя высказалась насчет сериала "Игра престолов".

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