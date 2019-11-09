Госсекретарь США подверг сомнению революцию достоинства на Украине

Сильный удар по государственности Украины неожиданно нанес госсекретарь США Майк Помпео. В ходе выступления в Берлине он назвал Украину американским проектом. Под сомнением оказалась революция достоинства, о которой так горячо говорил и защищал экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Мы этим гордимся, мы думаем, в этом есть смысл - для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины", - передает слова Помпео РИА Новости. При этом он ни словом не обмолвился о том, что после госпереворота в феврале 2014 года и начавшейся затем гражданской войны на Украине погибли 3300 мирных граждан, девять тысяч человек получили ранения, более полутора миллионов украинцев стали перемещенными лицами.

Венцом американского миротворчества на Украине стали знаменитые "печеньки", которые раздавала в Киеве участникам майдана на фоне пожаров и баррикад представитель госдепа Виктория Нуланд. Между тем в интервью телеканалу CNN она подтвердила, что Вашингтон на протяжении ряда лет выделил 5 миллиардов долларов для поддержки неправительственных организаций на Украине.

До сих пор не расследованы факты расстрела бойцов подразделения "Беркут" и гражданских лиц на майдане. Грузинские снайперы, которые были в те трагические дни в Киеве, готовы дать показания. Они по именам назвали активистов, которые давали указание стрелять в людей.

Напомним, Святошинский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об осуществлении допроса в судебном порядке четырех граждан Грузии с территории Республики Беларусь, которых в качестве свидетелей заявляла защита сотрудников "Беркута". При том, что суду были предоставлены официальные доказательства нахождения граждан Грузии на территории Беларуси, пишет портал strana.

Киев также замалчивает трагедию в доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, в результате которой погибли 48 человек. ООН обвинила украинские власти в проведении неэффективного расследования и требует наказания виновных.

По всей видимости, США не извлекли уроков из этих трагических событий. Вашингтон хочет, чтобы на Украине "стабилизировалась ситуация и установился мир", отметил Помпео. Для этого, по его словам, президент Дональд Трамп трижды предоставлял вооружения Киеву.