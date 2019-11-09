ICILS: Москва заняла второе место по компьютерной грамотности школьников

В международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS (International Computer and Information Literacy Study) по итогам 2018 года школьники из Москвы заняли второе место.

В исследование попали более 46 тысяч учащихся и 26 тысяч учителей из 12 стран и двух отдельных территорий: Москвы и Северного Рейна - Вестфалии (Германия). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter. Он отметил:

- Москва - в лидерах по компьютерной и информационной грамотности. Столичные школьники заняли второе место в международном исследовании ICILS. В нем участвовали 12 стран и 2 территории: Москва и Северный Рейн - Вестфалия. Ребята обошли Корею и всего 4 балла уступили Дании.

По словам главы города, такой результат приятный и закономерный. Дело в том, пишет мэр, что в столице уже несколько лет уделяют особое внимание развитию у московских школьников современных навыков. В школах есть wi-fi, интерактивные доски, а в этом году в 35 учебных заведениях открыли IT-классы".

Команда московских школьников из 2852 восьмиклассников и 2235 учителей из 150 школ заняла второе место с 549 баллами, уступив всего четыре балла Дании. Замыкает тройку лидеров Республика Корея (542 балла).

Эксперты оценивали компьютерную и информационную грамотность учеников восьмых классов, а также навыки компьютерного мышления. Им было интересно выяснить, хорошо ли школьники подготовлены к жизни, учебе и работе в цифровом мире.

Ребята продемонстрировали практические навыки работы с компьютером, умение искать и обрабатывать информацию, создавать собственные цифровые продукты, использовать электронную почту и социальные сети.

34 процента московских восьмиклассников, участвовавших в исследовании, показали продвинутый уровень информационной грамотности. Девочки в среднем набрали 552 балла. У мальчиков средний балл оказался 546.