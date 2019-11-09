Новости

Горбачев объяснил, почему не сожалеет о перестройке 14:13
За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым 13:57
Сбежавшего из колонии осужденного задержали в Уфе 13:49
Погибшего в Чечне полицейского наградили орденом Мужества 13:46
ДНР и Киев запустили сигнальные ракеты о разведении сил в Петровском 13:40
В Новосибирске творчество Элджея признали опасным для детей 13:23
Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится 13:20
В Башкирии из-за отказа тормозов КамАЗа столкнулись пять машин 13:03
ЗАЗ "Спорт-900". Несостоявшийся конкурент Porsche 911 13:00
ICILS: Москва заняла второе место по компьютерной грамотности школьников 12:56
В Минздраве рассказали о снижении смертности от алкоголизма 12:42
В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника 12:40
МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак 12:32
Volkswagen сделал электромобиль из яблочного жмыха 12:17
Иран вопреки СВПД может отказаться от модернизации реактора в Араке 12:10
В центре Петербурга спасли утопленника с женскими руками в рюкзаке 12:08
Стала известна дата последнего концерта "Ленинграда" 11:59
Путин поздравил Пахмутову с юбилеем 11:56
Создан алгоритм, предсказывающий ход реабилитации после операций 11:35
В Коми расстреляли мирового судью 11:19
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар 11:13
Шесть российских фильмов стали претендентами на номинацию премии "Золотой глобус" 11:02
Александр Лукашенко поздравил Александру Пахмутову с юбилеем 10:53
В ДТП в Калмыкии один человек погиб и четверо пострадали 10:50
Новейший крейсер "Князь Владимир" поразил "неприятеля" в Белом море 10:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
09.11.2019 12:56
Рубрика: Общество

ICILS: Москва заняла второе место по компьютерной грамотности школьников

Текст: Любовь Проценко

В международном исследовании компьютерной и информационной грамотности ICILS (International Computer and Information Literacy Study) по итогам 2018 года школьники из Москвы заняли второе место.

В исследование попали более 46 тысяч учащихся и 26 тысяч учителей из 12 стран и двух отдельных территорий: Москвы и Северного Рейна - Вестфалии (Германия). Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter. Он отметил:

Фото: Пресс-служба УрФУ
Школьник рассказал, как запомнил более 13 тысяч знаков в числе Пи

- Москва - в лидерах по компьютерной и информационной грамотности. Столичные школьники заняли второе место в международном исследовании ICILS. В нем участвовали 12 стран и 2 территории: Москва и Северный Рейн - Вестфалия. Ребята обошли Корею и всего 4 балла уступили Дании.

По словам главы города, такой результат приятный и закономерный. Дело в том, пишет мэр, что в столице уже несколько лет уделяют особое внимание развитию у московских школьников современных навыков. В школах есть wi-fi, интерактивные доски, а в этом году в 35 учебных заведениях открыли IT-классы".

Команда московских школьников из 2852 восьмиклассников и 2235 учителей из 150 школ заняла второе место с 549 баллами, уступив всего четыре балла Дании. Замыкает тройку лидеров Республика Корея (542 балла).

Эксперты оценивали компьютерную и информационную грамотность учеников восьмых классов, а также навыки компьютерного мышления. Им было интересно выяснить, хорошо ли школьники подготовлены к жизни, учебе и работе в цифровом мире.

Ребята продемонстрировали практические навыки работы с компьютером, умение искать и обрабатывать информацию, создавать собственные цифровые продукты, использовать электронную почту и социальные сети.

34 процента московских восьмиклассников, участвовавших в исследовании, показали продвинутый уровень информационной грамотности. Девочки в среднем набрали 552 балла. У мальчиков средний балл оказался 546.

Общество Образование
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника
"Российская газета" - победитель Всероссийского конкурса "ПРО Образование 2019"
В Смоленской области глава района погиб, помогая тушить пожар
У задержанных за убийство экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом
В Росстате назвали "мужские" и "женские" регионы