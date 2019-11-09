Иран вопреки СВПД может отказаться от модернизации реактора в Араке

Иран в рамках очередного сокращения обязательств по ядерной сделке допускает возможность отказа от модернизации тяжеловодного реактора в Араке, как это предусмотрено Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). С таким заявлением выступил представитель иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камальванди.

"Если с противоположной стороны, которая занимается модернизацией реактора в Араке, не будет предприняты скорейшие шаги, мы вернемся к прежнему проекту реактора на тяжелой воде", - сказал чиновник в эфире иранского телевидения.

Международная рабочая группа по модернизации реактора в Араке, помимо Ирана, ранее включала США и Китай. Однако после выхода американцев из ядерной сделки в 2018 году процесс ведется специалистами Великобритании и Китая.

Согласно положениям СВПД, реконфигурация аракского реактора должна исключить потенциальную возможность наработки в нем оружейного плутония. Иран должен перестроить реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран с 6 ноября начинает реализацию четвертого этапа сокращения своих обязательств по ядерной программе. В частности, иранские специалисты приступили к подаче газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо. В Тегеране подчеркивают, что шаги по постепенному отходу от СВПД пока еще обратимы, если европейцы вернутся к исполнению своих обязательств по соглашению и начнут обеспечивать экономические интересы ИРИ.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков накануне заявил, что Россия обеспокоена риском полного распада СВПД. Дипломат призвал всех участников соглашения, включая Тегеран, не испытывать его на прочность.