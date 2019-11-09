Иран выйдет из ДНЯО в случае прекращения ядерной сделки

В случае прекращения действия ядерной сделки Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил иранский посол в Лондоне.

Российская сторона выражает озабоченность ситуацией вокруг Ирана. Москва надеется, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе еще можно спасти. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, по вине одного из членов "пятерки" иранская ядерная сделка оказалась близкой к разрушению. Вместе с тем, совместный всеобъемлющий план действий приветствовался всеми не только в отношении иранской ядерной программы, но и в целом в деле укрепления режима нераспространения.