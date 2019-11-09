Косачев считает неуместным оценивать шансы кандидатов в президенты США

"Совершенно точно не буду давать никаких оценок. Даже в обычной ситуации они были бы мало уместны, ведь эту сугубо внутреннее дело США", - сказал Косачев "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что "в нынешних известных обстоятельствах массового психоза в Вашингтоне по поводу мнимого российского влияния на все и вся, что происходит в Америке, это тем более не вдохновляет ни на какие оценки и прогнозы".

"Ситуация за предстоящий год еще изменится, и не раз", - добавил глава комитета.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.