Миллиардер Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США

Бывший мэр Нью-Йорка 77-летний миллиардер Майкл Блумберг подал в пятницу документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в штате Алабама. Об этом сообщает местное представительство Демпартии.

По данным The New York Times, на следующей неделе помощники Блумберга могут также подать документы на регистрацию его в качестве кандидата в штатах Нью-Гэмпшир и Арканзас. По мнению издания, экс-мэр Нью-Йорка может стать сильным соперником для бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Напомним, в марте Блумберг заявлял, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Тогда миллиардер выразил уверенность, что ему удалось бы одержать победу над Дональдом Трампом, но он осознает, как трудно выиграть выдвижение от демократов при таком большом количестве претендентов. В последние недели Блумберг провел ряд консультаций с видными представителями Демократической партии, которые выражали опасения по поводу устойчивости популярности лидера предвыборной гонки среди демократов - Джо Байдена, сообщает агентство Associated Press.

Блумберг был мэром Нью-Йорка с 2002 по 2013 год, пишет ТАСС. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. По последним оценкам журнала Forbes, его состояние превышает 52 миллиарда долларов.

Напомним, 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября будущего года. Съезд Демократической партии состоится с 13 по 16 июля в Милуоки (штат Висконсин). На нем будет выдвинут кандидат, который станет соперником Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы соберутся на свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).