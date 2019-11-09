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09.11.2019 09:44
Рубрика: Спорт

Кудашов рассказал о самой проблемной позиции в сборной России

Текст: Максим Домчев

В субботу сборная России по хоккею проведет второй матч на Кубке Карьяла. Соперником россиян станет сборная Швеции. Накануне матча главный тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о том, какая позиция вызывает у него самые большие опасения.

Российские хоккеисты проиграли в стартовом матче Кубка Карьяла

"Центральный нападающий - самая проблемная позиция. В России у нас почти все центральные нападающие первых звеньев - легионеры. Есть Шипачев, Владимир Ткачев, есть Зернов, но мы набираем по крупицам. Привлечение всех ребят - это необходимость и потребность, центральные нападающие и защитники должны получать опыт, мы должны получать выбор из игроков на эту позицию", - приводит слова Кудашова ТАСС.

По мнению главного тренера сборной России, проблемы с центральными нападающими пришли из детского хоккея, где этой позиции не хватает отдельного внимания.

"Сейчас очень мало игровых упражнений, поэтому центральные стали развиваться плохо, все заточено на конкретный бросок, обводку. Поэтому много выходит хороших крайних нападающих, но мы видим эту ситуацию, понимаем и пытаемся исправить, проводя отдельные сборы", - сказал Кудашов.

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