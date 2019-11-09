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09.11.2019 08:53
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики объяснили, как легко уберечься от рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Всемирного фонда по исследованию рака рекомендуют соблюдать девять простых принципов, которые помогут значительно уменьшить вероятность развития онкологии.

Для этого необходимо держать в норме свой вес. Избыточная масса тела провоцирует рак кишечника, груди, печени и так далее. Второй принцип - физические нагрузки. Достаточно быстрой ходьбы в течение 30 минут ежедневно.

Фото: iStock
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Также старайтесь как можно меньше есть высококалорийной пищи, употреблять больше овощей и фруктов, сократить потребление красного мяса (максимум - 500 граммов в неделю) и количество алкоголя. По данным специалистов, женщина, если она хочет сохранить здоровье, может максимум позволить себе один спиртной напиток в день, мужчина - два "дринка".

Еще одно правило - сократить потребление соли до шести граммов в день.

Два важных принципа - не принимать БАДы для профилактики рака и не отказываться от грудного вскармливания.

Между тем более трети видов рака - 35 процентов - связаны с неправильным питанием. На втором месте - курение. Оно виновато в 30 процентах злокачественных опухолей, передает aif.ru.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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