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09.11.2019 10:43
Рубрика: Власть

Медведев поздравил Александру Пахмутову с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летием. По словам главы правительства, невозможно представить отечественную музыку без ее уникального искусства.

Фото: Петр Федотов
Зачем нам голос Александры Пахмутовой

- В Ваших песнях - искренний и проникновенный рассказ о любви и верности, мужестве и стойкости, дружбе и благородстве. И сколько бы времени ни прошло, они всегда "остаются в полете", сохраняя свежесть и неувядаемую красоту, - говорится в поздравительной телеграмме.

Как отметил Дмитрий Медведев, каждый находит в произведениях Александры Пахмутовой что-то очень дорогое и близкое - "то, что проникает в самое сердце, дарит радость и надежду, служит компасом в жизни".

Сегодня Александре Николаевне Пахмутовой исполняется 90 лет. Она является автором более 400 песен, среди которых - "Старый клен", "Нежность" ("Опустела без тебя Земля"), "Надежда", "Как молоды мы были" и многих других.

Власть Работа власти Культура Музыка Правительство Председатель Правительства
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