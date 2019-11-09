Меркель призвала дать время для достижения единства Востока и Запада Германии

Новости

"Кубанец-У1К". Передвижной автоклуб на базе бортового грузовика УАЗ 18:40
Более половины жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России 17:42
Основательница Татарской лиги КВН погибла в ДТП 17:30
В Екатеринбурге арестован обвиняемый в убийстве девушки студент 17:07
Четвертый сезон "Рика и Морти" обзавелся заставкой 17:05
Москва рассчитывает на учет позиции России Международным судом ООН 16:55
Видео: Шэрон Стоун повторила культовую сцену из "Основного инстинкта" 16:48
Стала известна личность девушки, убитой ученым в Петербурге 16:43
Романа Полански опять обвинили в изнасиловании 16:38
В отношении экс-главы Элисты возбудили дело 16:33
В Германии более 30 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом 16:23
Южноуралец рассказал, зачем проколол шины 80 автомобилей 16:20
"Я люблю тебя, детка!": Венсан Кассель заговорил по-русски 16:19
Экс-министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии 16:13
Мотор для "Русского Прадо": первые подробности 16:02
Зеленский переводит управление обороной на стандарты НАТО 15:55
Момент гибели в ДТП красноярского актера попал на видео 15:54
В Уфе из-за плохого самочувствия водителя столкнулись автобусы 15:52
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ 15:43
В Петербурге ученого задержали за убийство с расчленением 15:38
Instagram отключит лайки в США 15:38
В расчленении девушки в Петербурге заподозрили известного историка 15:26
Нурмагомедов может провести первый бой в РФ во второй половине 2020 года 15:14
Петербуржцы раскупили все купейные билеты в Крым 14:43
В Уфе полицейского наградили посмертно орденом Мужества 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
09.11.2019 18:30
Рубрика: В мире

Меркель призвала дать время для достижения единства Востока и Запада Германии

Текст: Александр Саможнев
В тридцатую годовщину падения Берлинской стены канцлер Ангела Меркель признала, что для настоящего единства западных и восточных земель необходимо больше времени, чем предполагалось изначально.

"Мы рассчитывали, что с учетом многих аспектов ситуация между Востоком и Западом страны выровняется скорее, в действительности потребуется около полувека или даже больше", - цитирует газета Sueddeutshe Zeitung канцлера.

Политик призвала соотечественников набраться терпения. По ее мнению, свобода связана с усилиями, необходимыми для принятия любых решений. Меркель, юность которой прошла в ГДР, признала, что жизнь там была временами почти удобной.

Фото: AP
30 лет назад была разрушена Берлинская стена

Между тем Берлинская стена появилась, в том числе, потому, что молодежь получала в ГДР бесплатное образование, а затем стремилась употребить свои знания в более зажиточной ФРГ.

И сегодня, спустя тридцать лет, заметно различие уровня жизни в восточногерманских землях. Отдельные населенные пункты обречены на вымирание, так как из них уезжает молодежь. Неравенство рождает рост недовольства, которым пользуются популистские политические силы. Подтверждением этому стали выборы в местные ландтаги. Партия "Альтернатива для Германии", которую еще вчера не пускали в салоны, опередила представителей правящей ХДС.

Особенно больно ударили по восточногерманским землям ответные санкции России в качестве реакции на ограничительные меры Запада. По некоторым оценкам, Германия в месяц теряет порядка 680 миллионов евро. На востоке страны еще со времен ГДР предприятия поддерживали традиционные связи с Россией. Теперь эти производственные цепочки оказались разорванными.

Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левая партия) назвал санкции бесполезными. По его словам, рестрикции особенно негативно влияют на восточногерманские компании, торговый оборот которых с Россией за последние годы заметно снизился.

В мире Европа Германия Падение Берлинской стены
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника
Экс-министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии
Орешкин назвал причину, сдерживающую экономический рост
В Росстате назвали "мужские" и "женские" регионы
За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым