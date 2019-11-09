Меркель призвала дать время для достижения единства Востока и Запада Германии

В тридцатую годовщину падения Берлинской стены канцлер Ангела Меркель признала, что для настоящего единства западных и восточных земель необходимо больше времени, чем предполагалось изначально.

"Мы рассчитывали, что с учетом многих аспектов ситуация между Востоком и Западом страны выровняется скорее, в действительности потребуется около полувека или даже больше", - цитирует газета Sueddeutshe Zeitung канцлера.

Политик призвала соотечественников набраться терпения. По ее мнению, свобода связана с усилиями, необходимыми для принятия любых решений. Меркель, юность которой прошла в ГДР, признала, что жизнь там была временами почти удобной.

Между тем Берлинская стена появилась, в том числе, потому, что молодежь получала в ГДР бесплатное образование, а затем стремилась употребить свои знания в более зажиточной ФРГ.

И сегодня, спустя тридцать лет, заметно различие уровня жизни в восточногерманских землях. Отдельные населенные пункты обречены на вымирание, так как из них уезжает молодежь. Неравенство рождает рост недовольства, которым пользуются популистские политические силы. Подтверждением этому стали выборы в местные ландтаги. Партия "Альтернатива для Германии", которую еще вчера не пускали в салоны, опередила представителей правящей ХДС.

Особенно больно ударили по восточногерманским землям ответные санкции России в качестве реакции на ограничительные меры Запада. По некоторым оценкам, Германия в месяц теряет порядка 680 миллионов евро. На востоке страны еще со времен ГДР предприятия поддерживали традиционные связи с Россией. Теперь эти производственные цепочки оказались разорванными.

Председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст (Левая партия) назвал санкции бесполезными. По его словам, рестрикции особенно негативно влияют на восточногерманские компании, торговый оборот которых с Россией за последние годы заметно снизился.