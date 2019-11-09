МИД России предупредил граждан об опасности поездок в Ирак

МИД России предупредил об опасности посещения Ирака в связи с сохраняющейся там террористической угрозой.

"Посещение российскими гражданами этой страны влечет очень большие риски", - пишет в Twitter департамент ситуационно-кризисного центра ведомства.

По оценкам специалистов, в ряде районов Ирака сохраняется сложная обстановка из-за террористической активности ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), а также имеются трудности оказания консульской помощи.

Ранее российская сторона предупреждала, что в Ираке находятся до двух тысяч бойцов ДАИШ, в этой связи сохраняются предпосылки для дальнейшей дестабилизации обстановки.

Между тем в ходе протестов в Ираке за месяц погибли свыше 270 человек, информирует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Протестующие требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей и улучшения условий жизни.