Москва рассчитывает на учет позиции России Международным судом ООН

Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии, говорится в сообщении МИД РФ.

Суд поддержал позицию России, согласно которой вопросы, связанные с финансированием терроризма со стороны государства и его должностных лиц, независимо от абсурдности подобных обвинений в адрес РФ, в принципе не регулируются Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ), отмечают дипломаты.

Тем не менее, суд фактически проигнорировал другие возражения со стороны Москвы, позволив Украине перевести навязанный российской стороне спор по МКБФТ в рассмотрении по существу. Несмотря на это, Россия рассчитывает на позитивное решение суда по всем обсуждаемым вопросам.