МВД Грузии начало расследование по факту беспорядков из-за фильма

Почти три десятка человек были задержаны в Тбилиси и Батуми в ходе акций протеста против показа французско-шведско-грузинского фильма "И мы станцевали" о любви двух геев-танцоров, сообщает МВД Грузии.

В пятницу, 8 ноября, в центре грузинской столицы у здания кинотеатра "Амирани" начались массовые беспорядки. Группа радикально настроенных граждан попыталась сорвать показ фильма. Радикалы обещали не допустить показа "порнографического, извращенного" фильма, ущемляющего национальные традиции.

В МВД начато расследование по делам о нападении на правозащитницу Анну Субелиани и политика Давида Бердзенишвили, а также на полицейских, двое из которых госпитализированы с травмами.

Показ фильма в пяти кинотеатрах пройдет в субботу и воскресенье под охраной полиции. Протестные акции лишь привлекли к ленте повышенный интерес со стороны населения. Организаторы проката сообщили, что билеты на все сеансы уже проданы.

Между тем либеральные ценности трудно приживаются в бывших республиках СССР. Евросоюз настоял на проведении в Киеве шествия представителей ЛГБТ. "Марш равенства" закончился скандалом. Националисты демонстративно сожгли символ сообщества - радужный флаг, скандировали гомофобные лозунги. В протестной акции принимали также участие несколько депутатов Верховной Рады.