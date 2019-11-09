Нурмагомедов может провести первый бой в РФ во второй половине 2020 года

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов может провести первый бой в России во второй половине 2020 года.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он отметил, что РФПИ и его партнеры отмечают огромный интерес в России к смешанным единоборствам.

По словам Дмитриева, в настоящее время РФПИ проводит активную работу над проведением первого в карьере поединка чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает РИА Новости.

"Рассматривается ряд площадок, среди которых стадион "Фишт" в Сочи, стадион "Зенита" в Санкт-Петербурге и "Лужники" в Москве", - заявил он.

Ожидается, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сможет провести свой первый бой в России в рамках UFC уже во второй половине 2020 года, рассматривает ряд площадок, заявил журналистам Дмитриев.

"РФПИ и международные партнеры отмечают рост интереса российских зрителей к боям, которые проводятся под эгидой UFC, - сказал Дмитриев. - Ожидаем, что Хабиб сможет провести свой первый российский бой в рамках UFC уже во второй половине 2020 года, уверен, поклонники таланта нашего прославленного бойца с нетерпением ждут этого боя".