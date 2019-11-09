Орешкин: Безусловный базовый доход в РФ пока не появится

Безусловный базовый доход в России в ближайшее время не появится, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на форуме Сбербанка Artificial Intelligence Journey (AI Journey) в Москве.

"Мы в министерстве экономики отслеживаем все современные тенденции, - заверил Орешкин, отвечая на вопрос, рассматривается ли в России возможность введения безусловного базового дохода. - Но это не вопрос ближайших лет. Сначала нужно добиться, чтобы вырос общий уровень производительности".

Концепция безусловного базового дохода предполагает регулярную выплату определенной суммы денег каждому гражданину вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения какой-либо работы.

Эксперименты по введению такой меры поддержки населения в усеченном формате проводили многие страны. Например, Индия, Италия, Канада, Кения, Намибия, Финляндия. В России вопрос об этом также периодически поднимается, но детально не прорабатывался.