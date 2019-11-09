Орешкин: Искусственный интеллект будет создавать рабочие места

Искусственный интеллект в обозримом будущем не вытеснит людей с рынка труда, но будет помогать человеку выполнять некоторые типовые операции, на которые сейчас тратится нерационально много времени, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая перед студентами Московского института стали и сплавов.

"Существующий уровень развития искусственного интеллекта еще очень низкий. До полной замены человека еще очень-очень далеко. Я думаю, не факт, что мы дождемся этого на моем веку, и на вашем тоже вряд ли", - отметил Орешкин.

Он напомнил, что искусственный интеллект в отличие от человека может более эффективно выполнять типовые операции, поэтому потенциально он может быть востребован в любой области. Например, в здравоохранении.

"Врачи, к сожалению, много рабочего времени уделяют не работе с пациентом, не анализу данных, а заполнению форм, бумажек и так далее. Применение одной из технологий искусственного интеллекта - распознавание речи - может позволять врачу надиктовывать информацию, которая будет автоматом попадать во все системы и, тем самым, освобождать время врача", - пояснил глава Минэкономразвития.

Искусственный интеллект может анализировать снимки человека, сопоставляя их с базой снимков, собранных за последние несколько лет по всей стране. Это позволит с высокой вероятностью ставить диагноз и прогнозировать, что будет происходить с данным конкретным человеком дальше.

"Такие системы, надеюсь, появятся у нас в стране в ближайшие 10 лет, но для этого предстоит еще много поработать", - заключил Орешкин.

Ранее, выступая на форуме Сбербанка по искусственному интеллекту, глава Минэкономразвития высказал мнение, что для России искусственный интеллект - это благо и возможность двигаться вперед. По словам Максима Орешкина, в ближайшие пять лет именно развитие технологий будет способствовать созданию новых рабочих, а задача государства сделать так, чтобы люди были готовы их занять.