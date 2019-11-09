Орешкин: Искусственный интеллект будет создавать рабочие места

Новости

В Екатеринбурге арестован обвиняемый в убийстве девушки студент 17:07
Четвертый сезон "Рика и Морти" обзавелся заставкой 17:05
Москва рассчитывает на учет позиции России Международным судом ООН 16:55
Видео: Шэрон Стоун повторила культовую сцену из "Основного инстинкта" 16:48
Стала известна личность девушки, убитой ученым в Петербурге 16:43
Романа Полански опять обвинили в изнасиловании 16:38
В отношении экс-главы Элисты возбудили дело 16:33
В Германии более 30 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом 16:23
Южноуралец рассказал, зачем проколол шины 80 автомобилей 16:20
"Я люблю тебя, детка!": Венсан Кассель заговорил по-русски 16:19
Экс-министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии 16:13
Мотор для "Русского Прадо": первые подробности 16:02
Зеленский переводит управление обороной на стандарты НАТО 15:55
Момент гибели в ДТП красноярского актера попал на видео 15:54
В Уфе из-за плохого самочувствия водителя столкнулись автобусы 15:52
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ 15:43
В Петербурге ученого задержали за убийство с расчленением 15:38
Instagram отключит лайки в США 15:38
В расчленении девушки в Петербурге заподозрили известного историка 15:26
Нурмагомедов может провести первый бой в РФ во второй половине 2020 года 15:14
Петербуржцы раскупили все купейные билеты в Крым 14:43
В Уфе полицейского наградили посмертно орденом Мужества 14:40
В Дагестане два человека пострадали при взрыве газа 14:21
На Кубани лесные пожары начали тушить с воздуха 14:17
Иран выйдет из ДНЯО в случае прекращения ядерной сделки 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
09.11.2019 16:04
Рубрика: Экономика

Орешкин: Искусственный интеллект будет создавать рабочие места

Текст: Юлия Кривошапко
Искусственный интеллект в обозримом будущем не вытеснит людей с рынка труда, но будет помогать человеку выполнять некоторые типовые операции, на которые сейчас тратится нерационально много времени, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая перед студентами Московского института стали и сплавов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Как искусственный интеллект восстанавливает изображение

"Существующий уровень развития искусственного интеллекта еще очень низкий. До полной замены человека еще очень-очень далеко. Я думаю, не факт, что мы дождемся этого на моем веку, и на вашем тоже вряд ли", - отметил Орешкин.

Он напомнил, что искусственный интеллект в отличие от человека может более эффективно выполнять типовые операции, поэтому потенциально он может быть востребован в любой области. Например, в здравоохранении.

"Врачи, к сожалению, много рабочего времени уделяют не работе с пациентом, не анализу данных, а заполнению форм, бумажек и так далее. Применение одной из технологий искусственного интеллекта - распознавание речи - может позволять врачу надиктовывать информацию, которая будет автоматом попадать во все системы и, тем самым, освобождать время врача", - пояснил глава Минэкономразвития.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
ФТС возьмет на службу искусственный интеллект

Искусственный интеллект может анализировать снимки человека, сопоставляя их с базой снимков, собранных за последние несколько лет по всей стране. Это позволит с высокой вероятностью ставить диагноз и прогнозировать, что будет происходить с данным конкретным человеком дальше.

"Такие системы, надеюсь, появятся у нас в стране в ближайшие 10 лет, но для этого предстоит еще много поработать", - заключил Орешкин.

Ранее, выступая на форуме Сбербанка по искусственному интеллекту, глава Минэкономразвития высказал мнение, что для России искусственный интеллект - это благо и возможность двигаться вперед. По словам Максима Орешкина, в ближайшие пять лет именно развитие технологий будет способствовать созданию новых рабочих, а задача государства сделать так, чтобы люди были готовы их занять.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме удивились словам Зеленского о создателях первого спутника
Экс-министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии
Орешкин назвал причину, сдерживающую экономический рост
В Росстате назвали "мужские" и "женские" регионы
За день продано более 5000 билетов на поезда в Крым