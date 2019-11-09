Орешкин назвал причину, сдерживающую экономический рост

В России сохраняется высокий уровень неравенства. Он сдерживает экономическое развитие страны. Такую точку зрения высказал министр экономического развития Максим Орешкин, выступая с лекцией в НИТУ МИСиС.

Проблема неравенства, по словам главы Минэкономразвития, есть во многих странах мира. Это основная причина политической турбулентности, отметил Орешкин.

"Позитивное отличие России в том, что за последние десять лет у нас уровень неравенства стабилизировался, в то время как в основных развитых странах он продолжал активно расти", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что в России уже было сделано много, чтобы сгладить эту проблему. Это и повышение минимального размера оплаты труда, и увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, и введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми. "Это те меры, которые стабилизируют и даже позволяют немного снижать уровень неравенства, но, повторюсь, он по-прежнему остается высоким", - констатировал Орешкин.

Комментируя тему плоской шкалы налога на доходы физлиц (НДФЛ), глава Минэкономразвития высказал мнение, что она выгодна для граждан с высоким доходом и наоборот невыгодна для людей с низким заработком. При этом однозначного ответа, нужно ли отказаться от плоской шкалы НДФЛ и ввести прогрессивную, когда люди с хорошим достатком платят налог больше, чем те, кто этим похвастаться не может, Орешкин не дал.

Ранее глава Минэкономразвития говорил, что лично он готов платить более высокий подоходный налог. Однако перед тем, как начинать обсуждение этой темы в масштабах страны, по мнению министра, нужно все детально посчитать.