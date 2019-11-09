Посол ФРГ в России выразил благодарность Советскому Союзу

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что Германия всегда будет благодарна Советскому Союзу за то, что он не стал препятствовать мирной революции в ГДР в 1989 году. По его словам, СССР сыграл решающую роль в успехе падения Берлинской стены и перемен в ГДР.

"Я преклоняюсь перед мужеством и энтузиазмом всех тех, кто в 1989 году мирным путем положил конец угнетению", - цитирует фон Гайра РИА Новости.

Германия девятого ноября отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены. Крушение стены стало одним из этапов на пути объединения страны, символом окончания "холодной войны".

Напомним, после разгрома нацистов во Второй мировой войне Великобритания, Франция, США и СССР разделили Германию на две административные единицы: Восточную Германию, названную ГДР, и Западную - ФРГ. Последняя попала под контроль европейских стран и США. А ГДР в свою очередь - под управление Советского Союза. Берлинская стена простояла 28 лет: с 1961 по 1989 год. В ноябре 1989 года в Берлине фактически вспыхнуло восстание. Немцы с обеих сторон стены начали разрушать ее кирками и молотками. Стена пала - и Германия, наконец, объединилась.

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель считает, что уравнять восток и запад Германии удастся не менее чем через полвека. Она призвала к терпению в том, что касается преодоления различий между двумя частями страны.