Новости

Демонстранты в чилийской столице ограбили и подожгли университет 03:17
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США 02:57
Агентство Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии до негативного 02:52
Британский самолет и беспилотник США провели разведку у границ РФ 02:31
Посол ФРГ в России выразил благодарность Советскому Союзу 02:23
Власти Грузии задержали 27 противников фильма об однополой любви 01:49
В Австралии более 30 человек пострадали в результате лесных пожаров 01:46
Россия может снова поднять вопрос о переносе Первого комитета ГА ООН 01:30
Лула да Силва вышел на свободу 00:31
Стали известны подробности похищения мужчины на Рублевском шоссе 00:30
Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу 00:25
В США нашли причину массовой гибели людей от вейпов 08.11.2019
Партия Вакарчука предложила выйти из минских соглашений 08.11.2019
Стал известен диагноз Игоря Верника 08.11.2019
В Париже арестован скандальный британский рокер Пит Доэрти 08.11.2019
В ДНР осудили желание Киева направить полицию на участки разведения 08.11.2019
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне 08.11.2019
В Москве с репетиции в театре госпитализирован Игорь Верник 08.11.2019
Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов 08.11.2019
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год 08.11.2019
"Ахмат" сыграл вничью с "Уралом" на старте второго круга РПЛ 08.11.2019
В Москве задержан автомобиль с избитым мужчиной в багажнике 08.11.2019
В Тунисе найдены надписи с описанием древней цивилизации 08.11.2019
Генетики раскрыли тайну создателей Вечного города 08.11.2019
Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести млрд рублей 08.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
09.11.2019 02:23
Рубрика: В мире

Посол ФРГ в России выразил благодарность Советскому Союзу

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что Германия всегда будет благодарна Советскому Союзу за то, что он не стал препятствовать мирной революции в ГДР в 1989 году. По его словам, СССР сыграл решающую роль в успехе падения Берлинской стены и перемен в ГДР.

Фото: Getty Images
Какие фантомные боли остались у немцев после падения Берлинской стены

"Я преклоняюсь перед мужеством и энтузиазмом всех тех, кто в 1989 году мирным путем положил конец угнетению", - цитирует фон Гайра РИА Новости.

Германия девятого ноября отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены. Крушение стены стало одним из этапов на пути объединения страны, символом окончания "холодной войны".

Напомним, после разгрома нацистов во Второй мировой войне Великобритания, Франция, США и СССР разделили Германию на две административные единицы: Восточную Германию, названную ГДР, и Западную - ФРГ. Последняя попала под контроль европейских стран и США. А ГДР в свою очередь - под управление Советского Союза. Берлинская стена простояла 28 лет: с 1961 по 1989 год. В ноябре 1989 года в Берлине фактически вспыхнуло восстание. Немцы с обеих сторон стены начали разрушать ее кирками и молотками. Стена пала - и Германия, наконец, объединилась.

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель считает, что уравнять восток и запад Германии удастся не менее чем через полвека. Она призвала к терпению в том, что касается преодоления различий между двумя частями страны.

В мире Европа Германия Власть Работа власти Внешняя политика Падение Берлинской стены
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести млрд рублей
Сбербанк устранил сбой в работе своих сервисов
ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке
Польша оштрафовала французскую компанию из-за "Северного потока - 2"